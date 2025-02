EEUU: la actriz trans Hunter Schafer denunció que le cambiaron el género en su pasaporte

"Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartir esto con quien me estuviera escuchando", comienzó diciendo la actriz en un video.

“No hago esta publicación para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente, no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca”, denunció entonces Schafer, conocida por su papel en la serie Euphoria.

La actriz señaló que el problema no era la letra que señalara su pasaporte, sino la eliminación tanto de su identidad como la de otras personas trans.

"No me importa una mierda que me pongan una 'M' en el pasaporte. No cambia nada en mí ni en mi condición de trans, pero sí me hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que esto va a venir acompañado de tener que delatarme ante los agentes de patrulla fronteriza… mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario. Y de pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que les pueda estar pasando esto", remarcó.

La actriz, que en varias oportunidades señaló que no quiere ser reconocida únicamente por ser una persona transexual -lo que la ha llevado a rechar muchos papeles trans para no ser encasillada-, concluyó su alegato: "Yo nunca voy a dejar de ser trans. Una carta en un pasaporte no puede cambiar eso, que se joda esta administración".

Schafer ha tenido que renovar su pasaporte tras perderlo en en Barcelona cuando estaba rodando allí en el verano de 2024, y fue con el nuevo donde le llegó la ingrata sorpresa.