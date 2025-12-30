Celebran a Luis Alberto Spinetta para mantener su obra viva en el escenario + Seguir en









Para celebrar el el nacimiento de Luis Alberto Spinetta y Día Nacional del Músico, llega SPINETTAZZO 2026, una celebración del legado del Flaco, con tres proyectos referentes de la escena spinettiana de Argentina y Chile. Tendrá lugar en The Roxy Live (Niceto Vega 5542), el viernes 23 de enero, y rendirá tributo a la obra del legendario referente del rock nacional: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y su repertorio solista.

Sus canciones serán interpretadas por las agrupaciones El Diluvio y los Pasajeros (Chile), uno de los proyectos spinetteanos más influyentes de la región; Flecha Zen (Argentina), banda integrada por mujeres, con una lectura profunda y celebrada de la obra del Flaco y L.A.S. Habladurías (Argentina), una de las bandas spinettianas más activas y comprometidas de Buenos Aires.

Flecha Zen es un proyecto formado íntegramente por mujeres, con un enfoque sensible y profundo de la obra de Spinetta. Desde 2020 se presentan en salas emblemáticas como la Usina del Arte, donde interpretaron “Privé” completo, y continúan recorriendo la escena porteña con su formato acústico y trío.

Está integrada por Silvana Sosto, quien compartió escenarios con Lito Vitale, Lisandro Aristimuño, Fito Páez y más; Romina Rojkes Tellarini, tecladista y corista en diversos proyectos de funk, jazz y rock; actuó en el Luna Park y realizó giras nacionale; Natalia Pellegrinet quien colaboró con Mono Fontana, Claudio Cardone, Sandra Mihanovich, Kevin Johansen y otros.

L.A.S. habladurias fue formada en 2018 y tocaron en Lucille, Makena, Café Berlín, The Roxy, e invitaron a músicos como Rodolfo Mederos, Dhani Ferrón, Goura, Roma Vayone, entre muchos otros. Su espíritu colaborativo los llevó a asociarse con El Diluvio para concretar en Buenos Aires el primer homenaje internacional a los 50 años del debut de Invisible, dando origen a la hermandad artística que hoy se celebra nuevamente en el Spinettazzo. Está integrado por Osvaldo Fernandez en guitarra y coros, Mariano Zambonini en teclados, Diego Hiriart en batería, Juan Pablo Cavagñaro en bajo y Gus Godoy en voz.

El diluvio y los pasajeros, de Chile, nació en Santiago de Chile y está conformado por Keko Hermosilla, Joaquín Navarro y Pablo Mangas, que desde 2023 se ha convertido en un referente para la comunidad spinettiana. Con más de 30 shows en Chile y Argentina, han realizado homenajes como los 50 años de Artaud, Invisible y Durazno Sangrando, además de presentaciones en grandes salas y colaboraciones con figuras como Kiuge Hayashida. Su propuesta se estructura en dos tandas conceptuales: un trío dedicado a Invisible y un quinteto con repertorio de Pescado Rabioso. El Diluvio sostiene un manifiesto claro: la obra de Spinetta debe mantenerse viva en el escenario, como ocurre con las grandes obras de la música clásica.