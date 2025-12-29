El paraíso de Brasil que popularizó Brigitte Bardot y que hoy es furor para veranear entre los argentinos

La llegada de la actriz en la década del 60 marcó un antes y un después en la región: pasó de ser un pequeño pueblo de pescadores a ser un polo turístico de alcance global.

Tras el fallecimiento de la legendaria actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot se viralizaron algunos detalles sobre su vida. Entre ellos se recordó su fanatismo por un destino de Brasil, el cual incluso le rindió un homenaje: Buzios , una de las ciudades más elegidas por los argentinos a la hora de vacacionar en verano .

La historia de este famoso balneario se encuentra íntimamente ligado al nombre de Bardot. La actriz de películas como "Y Dios Creó a la Mujer", "El Desprecio "y "Las Petroleras" llegó a la localidad en 1964 , cuando era apenas un pequeño pueblo de pescadores del estado de Río de Janeiro, en busca de descanso, sol y cierta intimidad lejos de las multitudes europeas.

Así, se instaló en la península junto a su entonces pareja, el músico brasileño Bob Zagury , y permaneció allí durante cuatro meses , hospedándose en la Playa de Manguinhos . Su presencia atrajo la atención de la prensa internacional y despertó el interés turístico por la región, que hasta ese momento era prácticamente desconocida fuera de Brasil.

De esta manera, lo que antes era un lugar casi inhóspito, con escasas opciones de alojamiento , se transformó en un polo turístico de alcance global. Incluso, fue tanta su importancia que se construyó un busto en su honor: l a famosa estatua de Brigitte Bardot.

La actriz francesa se convirtió en un símbolo del lugar. En su honor, una de las principales costaneras lleva su nombre, la Orla Bardot , y también una escultura de bronce .

La escultura fue realizada en bronce por la artista brasileña Christina Motta e inaugurada en 1999, la obra muestra a la actriz sentada, descalza y con el cabello suelto, en una postura relajada y contemplativa frente al mar.

La figura transmite sencillez y cercanía, lejos del glamour del cine, y evoca el espíritu con el que Bardot llegó a Búzios. Integrada al paisaje urbano y marítimo, la escultura simboliza el vínculo histórico entre la actriz y el balneario, y se convirtió en uno de los puntos más fotografiados y representativos del destino.

brigitte-bardot-buzios-brasil

Con el paso de los años, Buzios creció y se consolidó como un destino turístico de proyección internacional, pero la huella de Brigitte Bardot permanece como parte central de su identidad. Restaurantes, hoteles, calles y hasta farmacias llevan el nombre de la actriz francesa, como una forma de homenajear a quien marcó para siempre la historia del balneario.

Los atractivos de Buzios

Buzios es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para veranear gracias a la gran variedad de atractivos naturales que ofrece.

La península cuenta con más de 20 playas, distintas entre sí: algunas tranquilas y de aguas calmas, ideales para relajarse, como Ferradura o João Fernandes, y otras más movidas y perfectas para el surf y los deportes acuáticos, como Geribá.

Además, su ambiente turístico con paisajes que combinan mar, vegetación y miradores naturales que invitan a recorrer la zona y disfrutar de vistas únicas. Por otro lado, La Rua das Pedras es el centro de la vida nocturna y gastronómica, con restaurantes, bares y tiendas para todos los gustos.

buzios.jpg

A esto se suman paseos en barco, actividades acuáticas y una amplia oferta de alojamiento. Esta gran variedad de propuestas hacen de Buzios un destino ideal para disfrutar del verano, tanto en pareja como con amigos o en familia.