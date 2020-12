"El amor es más fácil": con los amigos graciosos era mejor

Desde “Arizona Sur”, Daniel Pensa y Miguel Rocca formaron una empresa que generalmente produjo películas buenas y hasta muy buenas, entre ellas “Lifting del corazón”, “Maracaibo” y “La mala verdad”. Ahora, como para sacarse las ganas, el productor Pensa decidió probarse como director. Evidentemente, conoce el oficio y no lo hace mal. Tampoco se lanzó en algo muy riesgoso, sino apenas en una pequeña historia romántica donde dos seres despechados por sus respectivos amores se conocen. El intríngulis es que ella se entrega creyendo que al fin encontró un nuevo amor, pero él solo la está utilizando para provocarle celos a la ex novia. Cuando se aviva de la macana que ha hecho, ya es tarde. O no. Como buenas novedades dentro del género, la película tiene ese enredo y también la decisión final a cargo de la chica doblemente desilusionada. También tiene a dos intérpretes agradables y bien adecuados para encarnar la historia, Ailin Zaninovich y Andrés Gil. Y un buen trío de amigos como soporte gracioso.