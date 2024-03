El Bafici cumple 25 años y se afianza como bastión de la cultura: la programación completa

El Bafici , Buenos Aires Festival de Cine Independiente , cumple 25 años y exhibirá 260 títulos en 500 funciones entre el miércoles 17 y el domingo 28 de abril . Se trata de un emblema de la producción de cine local y muestra del pujante movimiento de realizadores y público cautivo. Por tratarse de un festival de la Ciudad que fue sumando apoyo de privados confeccionado el híbrido estatal y privado, no sufre los drásticos recortes de cultura aunque no deja de estar enmarcado en la situación crítica que atraviesa la cultura a nivel país.

De hecho la amenaza de cierre del Espacio INCAA Cine Gaumont se esquiva por el momento teniendo en cuenta que las salas Leonardo Favio y María Luisa Bemberg están hasta hoy confirmadas como sedes de proyección y puntos de encuentro. Vale recordar que este hachazo a la cultura no compete solo a los artistas de teatro, cine, música y demás expresiones del arte sino a todo un pueblo que de no contar con estas opciones del arte quedan privados del acceso a la cultura y limitados a lo que los privados quieran o puedan ofrecer. La cultura es algo que pertenece al pueblo y no sólo a sus hacedores, alimento del intelecto y del alma.

Otros films que formarán parte del Bafici son las novedades de Ruth Beckermann, Julio Bressane, Bruce LaBruce, Jonas Mekas, Alexander Kluge, Bruno Dumont y Cristi Puiu.

Para el final se presentará “Fuck You, el último show”, de José Luis García, un film histórico con el registro de recitales de Luca Prodan y a Sumo.

Algunos films que formarán parte de la sección “Trayectorias” serán “Favoriten” de Ruth Beckermann, “Leme do destino” de Julio Bressane, “The Visitor” de Bruce LaBruce, “Requiem” de Jonas Mekas, “Cosmic Miniatures” de Alexander Kluge, “Después de Un buen día” de Néstor Frenkel, “L'Empire” de Bruno Dumont y “MMXX” de Cristi Puiu.

Habrá un homenaje a Jorge Polaco, dirigido por María Onis, que cuenta además con proyecciones especiales de algunas de sus películas como “La dama regresa” y “En el nombre del hijo”, a propósito del aniversario de su muerte.

Otro homenaje al cine argentino llegará con el documental sobre Eva Landeck Maldita Eva, dirigido por Pablo Spátola, que estará acompañado por la proyección de tres cortometrajes recuperados de la directora: “Entremés”, “Horas extras” y “El empleo”.

Dos de los títulos que integran la sección “Rescates” son películas argentinas que pasaron por ediciones anteriores del BAFICI como “Tan de repente” de Diego Lerman y “Las vidas posibles” de Sandra Gugliotta. En el segmento internacional de “Rescates” podrá verse en versiones restauradas clásicos como “Después de hora” de Martin Scorsese y “París, Texas” de Wim Wenders.

En la sección de “Cine Sobre Cine”, habrá films relativamente nuevos como “Godard par Godard” de Florence Platarets, “Pandora's Legacy” de Angela Christlieb sobre Georg Wilhelm Pabst, “Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art” de Fred Riedel, “Ospina Cali Colombia” de Jorge de Carvalho y “Mentre parlavamo del fiume” sobre Lorenza Mazzetti, de Carla Vestroni.

¿Cuáles serán las sedes el Bafici 2024?

El Punto de Encuentro estará ubicado en el Teatro San Martín, que será la sede base de esta edición, con funciones en su sala Lugones y en las dos del Cultural San Martín. Será el espacio de consulta, de intercambio y de pertenencia, tanto para el público general como para los acreditados. Contará con actividades, clases y un área de cowork para los acreditados y, para el público general, un sector de esparcimiento con bar y una agenda de actividades especiales. Otro de los puntos destacados este año serán las funciones en las salas de Cinépolis de Plaza Houssay, parte de una iniciativa de trabajar en conjunto los sectores público y privado.

Las sedes de esta edición serán 13 en total: Teatro San Martín - Sala Lugones; El Cultural San Martín, salas Graciela Borges y Manuel Antín; Cinépolis, Plaza Houssay, Salas 1, 2, 3 y 4; Cine Arte Cacodelphia, Salas 1, 2 y 3; Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken". Con respecto al año pasado, no estarán las salas del Multiplex Monumental Lavalle, del Lorca, del Cosmos, la Alianza Francesa, Arthaus ni el Centro Cultural e Mayo. Las entradas costarán 1500 pesos y 1200 para estudiantes y jubilados, que se podrán comprar online a partir del 9 de abril a las 10 en la nueva web del festival o personalmente en las boleterías.