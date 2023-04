El bailarín español Joaquín Cortés permanece internado tras una descompensación

"Hace unos días estaba jugando con mis hijos y directamente me desvanecí; llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces, me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología", explicó Cortés a través de las redes sociales junto a una foto suya en la la cama del hospital.

"Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un 'holter' durante horas o días, aún no lo sé. Así que hasta que sepan qué me está pasando, agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes", señaló el popular bailarín de flamenco, de 54 años.