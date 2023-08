El Chino Darín confesó "celos" por la relación a distancia con Ursula Corberó

"Hay un punto de celosidad que es lógico, y que tiene que ver con no estar con el otro y que el otro esté compartiendo con otra gente, pero creo que lo hemos aprendido a llevar bien", confesó el actor.

El video del Chino Darín semidesnudo que se volvió viral

Esta semana, el Chino Darín revolucionó las redes sociales tras convertirse en tendencia por un video donde se lo ve semidesnudo jugando al ping-pong.

El actor visitó los estudios de "Olga", donde Migue Granados hace su programa de streaming "Soñé que Volaba", y jugó al ping-pong sin remera, en el marco de una prenda que se pusieron ambos jugadores.

De inmediato, las imágenes se viralizaron en Twitter, y hubo fuertes confesiones: "Dios mío, soy tuya", "Lo amo", "El Chino Darín me hace daño", "Por favor, además de ser lindo hegemónicamente, es gracioso y encima es un tipazo, yo quiero y decreto un Chino Darín de marido", "Estaba depre post PASO hasta que vi este video del chino Darín jugando al ping pong en cuero y se me pasó", "Mi deseo es que me gobierne el Chino Darín, no Milei", "todo lo que necesitábamos, ver al Chino Darín en cuero".