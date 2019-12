El Complejo Teatral anunció su temporada

En el Teatro San Martín se repondrá en abril “Cae la noche tropical”, sobre Manuel Puig, en versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez, con dirección del segundo, y “¿Quién es Clara Wieck?”, de Betty Gambartes y Diego Vila, dirigida por Gambartes.

En junio se repondrá el multipremiado musical “Recuerdos a la hora de la siesta”, inspirado en el mundo de María Elena Walsh, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, y en julio una nueva versión de “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca, a cargo de Vivi Tellas (además directora del teatro Sarmiento y creadora del biodrama). En agosto subirá “El desguace de las musas”, de Eugenio Calonge, por el histórico grupo español La Zaranda, dirigido por Paco de la Zaranda.

En septiembre debuta “Las manos sucias”, de Jean-Paul Sartre, con dirección de Eva Halac, y lo mismo pasará con “El tiempo que no me di”, de Paula y María Marull, consagradas en el off que debutarán en el oficial.

En términos de danza, el San Martín albergará “Boquitas pintadas”, de Renata Schussheim y Oscar Araiz sobre la novela de Puig; “El porvenir (cuentos coreográficos)”, por el Ballet Contemporáneo, con coreografía de Eleonora Comelli y Gabriel Contreras, “Fervor”, de Josefina Gorostiza, también con el Ballet, lo mismo que “Bajo el signo de Saturno”, de Carla Rímola y Laura Figueiras, más “Luz mala”, de Pablo Rotemberg.

En el Teatro Regio se conocerá “El amo del mundo”, de Alfonsina Storni, con dirección de Francisco Lumerman (junio), “La biblioteca de los libros desordenados”, por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín dirigido por Román Lamas (junio), “Vassa”, sobre Máximo Gorki, con dirección de Felicitas Kamien (septiembre).

En el Sarmiento se estrenará “¡Recital olímpico!”, con Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas como autoras y directoras (marzo), una versión de Adelaida Mangani de “La isla desierta”, de Roberto Arlt, con los Titiriteros (marzo) y habrá una retrospectiva de Mariana Chaud al frente de varios títulos (desde junio).

“Don Gil de las Calzas Verdes. Siglo de Oro trans”, de Gonzalo Demaría sobre el original de Tirso de Molina, dirigida por Pablo Maritano, se conocerá en enero en el Teatro de la Ribera y luego pasará al Regio. Una tetralogía con obras nuevas de Mariano Tenconi Blanco, se verá en agosto en esa sala.

Allí mismo se montará “Historias con guantes”, de Juan Enrique Acuña y Javier Villafañe, dirigida por Daniel Spinelli junto a los Titiriteros, más “Todos ríen”, por el Ballet Contemporáneo, coreografiado y dirigido por Ayelén Clavin (agosto), y “Voces secretas de la tierra”, de Alexis Mirenda, al frente del mismo conjunto.