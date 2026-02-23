El creador de "El Caballero de los Siete Reinos" dio detalles de la segunda temporada de la serie + Seguir en









La primera temporada de la serie de HBO y HBO Max terminó con Dunk y Egg dejando atrás Ashford para emprender una nueva aventura.

Se vienen nuevas aventuras para Dunk y Egg.

El creador de la serie El Caballero de los Siete Reinos, Ira Parker, reveló que la segunda temporada del spinoff de Game of Thrones llevará a su dúo principal a un lugar importante de la serie original. La primera temporada de la serie de HBO y HBO Max terminó con Dunk y Egg dejando atrás Ashford para emprender una nueva aventura. Hablan sobre varios lugares a los que podrían ir, incluyendo la región sur de Dorne.

En declaraciones al portal Variety, Parker confirmó que la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos verá a Dunk y Egg viajar a Dorne. El creador y showrunner explicó cómo esto coincide con los eventos de la segunda entrega de la serie de novelas cortas sobre Dunk y Egg de George R. R. Martin, "La Espada Leal":

"Sí van a Dorne. Cuánto cubriremos, lo dejaré a criterio de quienes sintonicen la segunda temporada. Aún no sé si debería hablar de ello. En general, seguimos los libros. Así que la primera temporada fue 'El Caballero Errante'. La segunda, 'La Espada Leal'. Con suerte, si llegamos a la tercera temporada, será 'El Caballero Misterioso'."

¿Volverán personajes de la primera a la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos? Mientras Dunk y Egg se dirigen a Dorne, se desconoce cuántos personajes de la primera temporada de "Un Caballero de los Siete Reinos" regresarán. Si bien el dúo principal es el foco principal de la historia, otros, como Ser Lyonel Baratheon y Raymun Fossoway, podrían no regresar. Sin embargo, la primera temporada insinúa una presencia Targaryen más profunda en el futuro.

La escena final de la primera temporada mostró al padre de Egg, Maekar Targaryen, dándose cuenta de la desaparición de su hijo. Esto a pesar de que Egg le había dicho a Duncan que su padre aprobaba su posibilidad de acompañarlo en un viaje a través de los Siete (o, mejor dicho, nueve) Reinos. Esto sienta las bases para una narrativa original con el regreso de los personajes Targaryen.

Según la declaración de Parker, parece que el plan para una posible tercera temporada de la serie ya está en marcha. Martin ha expresado su interés en continuar la serie de novelas cortas que seguirá la vida completa de Dunk y Egg, con entre seis y doce historias en desarrollo. Sin embargo, más allá de los títulos provisionales, no se ha revelado nada más.