Winona Ryder se une a la tercera temporada de la serie de Netflix "Merlina"

Winona Ryder se une nuevamente a un universo de Tim Burton y pasa de la tercera serie en inglés más popular de Netflix , Stranger Things , a la número uno, Merlina .

Ryder ha sido elegida como estrella invitada en la tercera temporada de Merlina, reuniéndose con su colaborador habitual, Burton, así como con su coprotagonista de Beetlejuice, Jenna Ortega , y los guionistas de la secuela de Beetlejuice, los creadores y showrunners de Merlina, Al Gough y Miles Millar .

Ryder, cuyo personaje se revelará próximamente, aparecerá en varios episodios. Se une a la ya anunciada incorporación al reparto de la tercera temporada, Eva Green , quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams.

Además de Winona, Chris Sarandon (Tarde de perros, La princesa prometida), Noah Taylor (Peaky Blinders, Game Of Thrones), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms, Gotham Knights), Kennedy Moyer (Task: Unidad especial, Un buen ladrón) y otros se unen al elenco de Merlina , cuya producción de la tercera temporada de la serie más vista de todos los tiempos de Netflix ya está en marcha cerca de Dublín, Irlanda.

"En cuanto a los marginados, Winona Ryder es la mejor", dijeron Gough y Millar. "Su legendaria colaboración con Tim Burton ha definido a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Nos encantó colaborar con ella en Beetlejuice y estamos encantados de darle la bienvenida a Nevermore".

Ryder ha protagonizado cuatro películas de Burton, Beetlejuice y su secuela, El joven manos de tijera y la película animada Frankenweenie, además del vídeo musical dirigido por Burton para The Killers.

"Estoy muy feliz de que Winona se haya unido a nosotros; encaja a la perfección en este mundo", dijo Burton, director y productor ejecutivo de Wednesday . "Y es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella".

De qué trata Merlina

Basada en los personajes creados por Charles Addams, Merlina es un misterio detectivesco con infusión sobrenatural que retrata los años de Wednesday Addams (Ortega) como estudiante en la Academia Nevermore.

Además de Ortega como Merlina Addams, el elenco incluye a Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pericles Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu. (Thing), Evie Templeton (Agnes DeMille), con Luis Guzmán (Homero Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) Joanna Lumley (Abuela Hester Frump) y Fred Armisen (Tío Fester).