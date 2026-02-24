Día de "Twin Peaks": por qué se celebra hoy a la serie creada por David Lynch y Mark Frost

Una serie que no solo revolucionaría la televisión, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular, consolidando al recordado Lynch, como un visionario narrador de lo onírico y lo macabro.

Cada 24 de febrero, se celebra el "Día de Twin Peaks" , una fecha muy importante para los seguidores de la serie creada por David Lynch y Mark Frost .

Twin Peaks fue una serie que no solo revolucionaría la televisión, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura popular, consolidando al recordado Lynch, como un visionario narrador de lo onírico y lo macabro.

El 24 de febrero no es una fecha al azar dentro de este universo narrativo. Fue el día en que el agente especial Dale Cooper, interpretado por Kyle MacLachlan , llegó al pueblo que da titulo a la serie para investigar el crimen.

En los primeros minutos del primer capítulo, Cooper llega a las 11:30hs del 24 de febrero y deja constancia de sus impresiones en una grabadora de microcasete dirigida a su asistente Diane. Ese ingreso marca el comienzo de una investigación que pronto revela la violencia y los secretos que atraviesan a una comunidad aparentemente perfecta.

El reconocimiento oficial de la fecha llegó décadas después. En 2018, los habitantes de Snoqualmie y North Bend —localidades del estado de Washington donde se filmaron numerosas escenas del show en exteriores— declararon el 24 de febrero como el Día Oficial de Twin Peaks, consolidando el vínculo entre la ficción, sus fans y este territorio.

El éxito de Twin Peaks

La llegada de Twin Peaks el 8 de abril de 1990 a la cadena ABC fue un evento sísmico. En una era dominada por la previsibilidad de las sitcoms y los dramas policiales de resolución inmediata, Lynch y su colaborador fundamental, el guionista Mark Frost, presentaron algo audaz. Frost fue la "pata de tierra" necesaria para el vuelo de Lynch; su estructura narrativa permitió que las visiones abstractas del director se convirtieran en un fenómeno de masas.

La premisa parecía sencilla: "La serie sigue la historia del agente del F.B.I. Dale Cooper, enviado al pueblo ficticio de Twin Peaks para investigar el asesinato de la popular estudiante Laura Palmer". Pero tras esa fachada de whodunnit (¿quién lo hizo?), se escondía un laberinto de dimensiones paralelas, logias blancas y negras, y una crítica mordaz a la doble moral de la sociedad.

La pregunta "¿Quién mató a Laura Palmer?" se convirtió en un mantra nacional. Estados Unidos y el mundo entero se obsesionaron con las teorías. El impacto se trasladó a la vida diaria: el consumo de café negro ("malditamente bueno") y pastel de cereza se disparó, y la estética retro de la serie influyó en la moda de toda una década.

La forma de hacer series de televisión cambió radicalmente después de Twin Peaks. Series posteriores como The X-Files, Los Soprano, Lost y muchas otras, reconocen la deuda que tienen con la audacia y la innovación de la creación de Lynch y Frost. Misma audacia e innovación que hoy se sigue celebrando.