En los últimos días, la serie Banksters se posicionó como la producción más de HBO Max desde su estreno, sumando millones de reproducciones alrededor del mundo.
La nueva serie alemana de HBO Max, que se convirtió en lo más visto de la plataforma
Basada en hechos reales, la producción sigue a un aprendiz de banquero que enfrenta acusaciones por seis atracos: ¿podrá descubrir quién lo traicionó?
Con un relato basado en hechos reales y ambientado en la ciudad de Berlín en la década de los 2000, el título alemán combina suspenso, crimen y drama, con un enfoque sobre la amistad, la lealtad y la ambición.
Sus directores, Cüneyt Kaya y Gregor Schnitzler, lograron capturar la atención de la audiencia por la calidad del elenco y la manera en que retrataron el mundo de los robos bancarios desde la perspectiva de un joven que parecía destinado al éxito. ¡Descubríla!
De qué trata Banksters, la nueva serie de HBO Max
La historia sigue Yusuf, un joven que trabaja como aprendiz de banquero en Berlín, pero su vida da un giro inesperado cuando es arrestado en pleno partido de fútbol acusado de seis robos a bancos cometidos en un año, con un botín que supera el millón de euros.
Así, la serie se centra en su lucha por demostrar su inocencia, mientras enfrenta la posibilidad de pasar diez años en la cárcel si decide revelar la identidad de sus cómplices y entregar lo recaudado.
Lo que hace la trama aún más intrigante es que nuestro protagonista se da cuenta que le quitaron su parte del dinero y que parece ser el único señalado del caso, lo que lo obliga a investigar quién lo traicionó y por qué fue expuesto en solitario.
Con tantas incógnitas y alianzas quebradas, ¿logrará Yusuf descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde?
HBO Max: tráiler de Banksters
HBO Max: elenco de Banksters
Eren M. Güvercin como Yusuf Arslan
Merlin von Garnier como Malte Kaiser
Michelangelo Fortuzzi como Steven Wedemeyer
Maria Dragus como Melanie Hübner
Numan Acar
