Apertura de sesiones ordinarias 2026: cuánto durará la cadena nacional del discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1 de marzo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación y su mensaje será transmitido por cadena nacional en horario central.

Según el decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial , la transmisión oficial se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30 , por lo que la emisión completa tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos .

Por segundo año consecutivo, el Gobierno optó por realizar la ceremonia en horario nocturno , una decisión que la gestión libertaria adoptó desde el inicio de su mandato para instalar el discurso en el prime time televisivo.

De acuerdo con la norma, el mensaje presidencial podrá verse en vivo en “ todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias”, lo que implica transmisión obligatoria en canales de televisión abierta, señales de cable y radios.

La cadena nacional incluirá la llegada del mandatario al Congreso, el desarrollo completo del discurso ante la Asamblea Legislativa, integrada por los 257 diputados , los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el cierre formal del acto que dará inicio al período legislativo 2026 .

Apertura de Sesiones Ordinarias 2026: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

El Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial estableció que el Poder Ejecutivo presidirá la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea. “Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias”, indicó el texto oficial. El decreto llevó la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo modificó el horario tradicional de la ceremonia, que históricamente se realizaba al mediodía. La decisión de trasladarla al prime time televisivo buscó captar mayor audiencia y concentrar la atención mediática en la jornada posterior.

De este modo, Milei hablará en horario central de televisión, en un contexto político marcado por la reciente aprobación de la Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad, iniciativas que el oficialismo considera logros centrales del período extraordinario.

Milei Congreso Sesiones Ordinarias El discurso de Milei durará más de dos horas. Mariano Fuchila

Este año, la apertura se realizará 48 horas después de la sesión del 27 de febrero en el Senado, último día de las sesiones extraordinarias. Además, el oficialismo destacó como uno de los hitos recientes la aprobación del Presupuesto 2026, el primero durante la actual administración.

Dónde ver la transmisión en vivo

El mensaje presidencial se emitirá por cadena nacional, lo que implica que todos los canales de televisión abierta y las señales informativas por cable transmitirán el discurso completo.

Asimismo, la señal oficial estará disponible en los canales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado de la Nación, permitiendo seguir la apertura desde dispositivos móviles, computadoras y plataformas digitales.

La ceremonia marcará el inicio formal del año legislativo y el punto de partida de la agenda parlamentaria 2026, con el presidente exponiendo el balance de gestión y las prioridades que enviará al Congreso para su tratamiento.