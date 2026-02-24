La serie reinicio de "The X-Files" de Ryan Coogler confirmó a su primera protagonista + Seguir en









El director de "Sinners", quien ha estado vinculado al programa durante mucho tiempo, ahora está confirmado para escribir y dirigir el piloto, que ha recibido luz verde oficialmente.

Gillian Anderson y David Duchovny protagonizaron la serie original.

El resurgimiento de la serie The X-Files sigue adelante y el proyecto ya ha elegido a su primer coprotagonista.

Danielle Deadwyler ha conseguido uno de los dos codiciados papeles protagonistas de la serie que está siendo producida Hulu (plataforma de Disney).

Además, el cineasta de Sinners, Ryan Coogler, quien ha estado vinculado al programa durante mucho tiempo, ahora está confirmado para escribir y dirigir el piloto, que ha recibido luz verde oficialmente.

Cómo será la nueva versión de The X-Files Descripción oficial de la nueva serie: “Dos agentes del FBI altamente condecorados pero muy diferentes forman un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables”.

Esta sinopsis difiere ligeramente de la premisa de la serie original de Fox, que se estrenó en 1993, duró nueve temporadas y dio lugar a dos películas. La serie original arrancaba con la agente Dana Scully (Gillian Anderson) asignada a la división paranormal para ayudar a desacreditar el trabajo del fiel creyente, el agente Fox Mulder (David Duchovny).

Danielle Deadwyler Danielle Deadwyler será una de las protagonistas de la nueva serie de The X-Files. Jennifer Yale será la showrunner. El creador y showrunner original de The X-Files, Chris Carter, será productor ejecutivo no guionista de la serie. Sev Ohanian y Zinzi Coogler, socios de Coogler en su empresa Proximity Media, también serán productores ejecutivos no guionistas de la serie. Coogler es una gran adquisición para Hulu, con el director de Black Panther en gran momento después de entregar el éxito sorpresa más celebrado del año pasado con Sinners, que está nominada a 16 premios Oscar. Deadwyler ha aparecido en la película La Mujer en el Patio y en la adaptación de Netflix de La Lección de Piano (y recibió una nominación al Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto por esta última). También aparecerá en la tercera temporada de Euphoria, de HBO , y protagonizará la próxima serie de comedia de HBO, Rooster.

