El desconocido disco de Christopher Lee que sacó a los 90 años con versiones heavy metal de clásicos navideños

Reconocido como Saruman en "El Señor de los Anillos", el actor transformó los villancicos en versiones más potentes, con guitarras eléctricas y su voz grave.

El actor reversiona clásicos como "Jingle Bells", "Silent Night" y "My Way".

Cuando se piensa en música navideña, lo primero que se nos viene a la mente son villancicos, campanas, coros angelicales o el clásico "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey. Sin embargo, hubo un momento inesperado en el que esta fecha se mezcló con guitarras eléctricas, baterías y la voz grave de un actor legendario: Christopher Lee.

Conocido mundialmente por interpretar al hechicero Saruman en "El Señor de los Anillos", el artista sorprendió al mundo del heavy metal al lanzar, ya entrado en sus noventa años, un disco que trae nuevas versiones de éxitos como "Silent Night", "Jingle Bells" o "My Way" de Frank Sinatra.

christopher lee Heavy Metal Christmas, el álbum navideño de Christopher Lee El álbum navideño de Christopher Lee, titulado “A Heavy Metal Christmas”, marcó un hito en la historia de la música de fin de año. Lanzado en 2012 cuando tenía 90 años, el disco reunió una serie de villancicos clásicos adaptados al heavy metal, con guitarras eléctricas y ritmos que contrastaban con la dulzura de las versiones originales.

Fue producido por Charlemagne Productions Ltd. y contó con músicos de renombre en instrumentación, como Hedras Ramos, Brook Hansen y Ziv. Entre las canciones se encuentran

A esto, se le suma su segundo trabajo de estudio "A Heavy Metal Christmas Too" (2013) y el sencillo "Darkest Carols. Faithful Sing" (2014).

Embed - Jingle Hell La carrera de Christopher Lee Christopher Lee nació el 27 de mayo de 1922 en Londres, Inglaterra. Desde joven mostró interés por el arte y la actuación, y su carrera comenzó en los años 40 con pequeños papeles en cine. Durante décadas, participó en más de 200 películas, destacándose en géneros como el terror, la fantasía y el drama histórico. Alcanzó fama internacional con su interpretación de Drácula en las producciones de Hammer, y más tarde consolidó su legado al interpretar a Saruman en "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit". christopher lee También formó parte de títulos como "Charlie y la Fábrica de Chocolates" (2005) y "Moulin Rouge" (1952), demostrando una gran versatilidad para adaptarse a diferentes estilos y épocas cinematográficas. Además de su faceta actoral, Lee desarrolló una carrera musical poco convencional. Desde 2012, y ya en sus 90 años, exploró el heavy metal, fusionando su voz grave y su presencia teatral con temas clásicos, especialmente navideños.

