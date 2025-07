El día que Tomás Yankelevich reveló la conexión de su hija Mila con Romina Yan: "Pasan cosas locas"

El productor de televisión comentó hace un tiempo cómo era el vínculo de su hija con su tía, a pesar de no llegar a conocerse. También detalló cómo era transitar el duelo, a 15 años de la partida de Romina.

El productor participó en Olga y habló sobre el vínculo especial que su hija sentía con Romina Yan, a pesar de no haber llegado a conocerla .

“Mi hija no la conoció, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño, la tía Ro’”, develó el hombre durante una visita suya a OLGA. Esto causó sorpresa en el estudio ya que su hermana murió en septiembre de 2010 y Mila nació en febrero del 2018.

Enternecido, Yankelevich aseguró en esa ocasión: "Yo, a ella (Romina) la siento siempre conmigo, en todo momento. De hecho, tengo una foto de nosotros dos al lado de mi cama y hay días que le hablo. Así que tengo una conexión de alegría, y recuerdos".

Sobre cómo transita la ausencia física de su hermana, amplió que "cuando uno se pone a pensar sobre las faltas, si te enfocás en eso y en el espacio vacío...no podes pero, la verdad es que, cada vez que hablo de ella me llena de orgullo".

En eso, el productor deslizó: "Pero, pasan cosas locas. A mi hija (Mila) yo le hablo de ella, obviamente y no es que le muestro miles de videos. Ella no vio ‘Chiquititas’, además nosotros vivimos en EEUU. Pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’. Y hablamos de eso mucho, mucho”, aseveró.

Murió la nieta de Cris Morena: El estremecedor relato de una testigo

"La grúa destruyó completamente al barco. El barco se hundió. Oí a una niña gritar por ayuda desde debajo de la grúa", cuenta una pequeña de apenas 8 años. Ella fue testigo del siniestro en el que murió la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich, de tan solo 7 años. Sin dar a conocer su nombre, la niña dio su testimonio a la cadena de noticias de Miami CBS y su relato suma aún más estupor a la conmoción generada por el siniestro marítimo.

Según datos de las autoridades locales, el accidente se produjo cerca de las 11:15 horas, entre Hibiscus Island y Monument Island, cuando la grúa de remolque embistió al velero en el que un grupo de cinco niñas con su instructora de apenas 19 años, aprendían a navegar dentro de las actividades del campamento de verano organizado por el Club Náutico de Miami.