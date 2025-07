Murió la nieta de Cris Morena: los mensajes de apoyo de los famosos inundan las redes

Luego de ser embestida por una embarcación mientras aprendía a navegar en velero, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, llamada Mila perdió la vida el lunes pasado en Miami Beach. La pequeña, de tan solo 7 años, era hija de Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca . Había festejado su cumpleaños en febrero y hace no mucho se la vio sobre el escenario junto a su abuela, cantando “Haz que tu ángel nunca se vaya”.

La noticia dejó paralizados a familiares, amigos y colegas. No hizo falta que pasaran muchas horas para que las redes se llenaran de mensajes, gestos y abrazos virtuales . El mundo del espectáculo reaccionó como lo que es muchas veces: una gran familia extendida que llora unida cuando una de sus partes se rompe.

Marcelo Tinelli, con años de historia compartida junto a los Yankelevich, no pudo esconder su desconsuelo. “ Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo, LPM”, escribió en X, dejando entrever el shock que lo atravesaba. Más tarde, en Instagram, le puso nombre al dolor: “Mi abrazo fuerte y todo mi amor para Cris, Gustavo, Tomás y Sofía”.