"Clayface": la película de terror sobre el villano de Batman presentó su primer adelanto + Seguir en









La película de terror, dirigida por James Watkins, narra los orígenes del villano cambiaformas, interpretado por Tom Rhys Harries.

Clayface llega a los cines en octubre.

DC Studios publicó el primer adelanto de Clayface, la película que llegará a los cines el 22 de octubre. La película de terror, dirigida por James Watkins, narra los orígenes del villano cambiaformas, interpretado por Tom Rhys Harries.

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De qué trata Clayface Clayface, quien inicialmente es el actor en apuros Matt Hagen, se somete a un procedimiento médico experimental tras sufrir una grave herida en el rostro por un ataque con cuchillo. Si bien el experimento resulta exitoso al principio, las cosas no salen como se esperaba, ya que el cuerpo del actor se transforma en arcilla capaz de adoptar la apariencia de cualquier persona.

Clayface película adelanto

¿Quién es Clayface en el universo de DC? Clayface es uno de los primeros antagonistas de Batman, presentado por primera vez en 1940 como un actor fracasado convertido en criminal que usa una máscara de arcilla de un personaje que alguna vez interpretó. En 1961, se establecieron las habilidades de Clayface para cambiar de forma.

Esta es la primera aparición del personaje en la gran pantalla después de haber sido interpretado en varias adaptaciones de Batman, tanto de acción real como animadas, incluyendo la de Ron Perlman en Batman: The Animated Series en la década de 1990, la de Brian McManamon en la serie de Fox Gotham de la década de 2010 y, más recientemente, la de Alan Tudyk en la comedia animada de HBO Max Harley Quinn.

James Gunn lanzó su Universo DC con Superman el año pasado. El estudio estrenará Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, el 26 de junio. Otros próximos títulos de DC incluyen la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que se estrenará el 9 de julio de 2027, y The Batman: Part II de Matt Reeves, que llegará el 1 de octubre de 2027.

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