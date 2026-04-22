Blade Runner de Ridley Scott llega al Colón con la interpretación de la música original de Vangelis + Seguir en









La versión de cine en concierto fue estrenada en el Royal Albert Hall de Londres en 2019 y desde entonces tuvo presentaciones en importantes salas de todo el mundo.

Una oportunidad única para disfrutar del filme de 1982.

El lunes 11 de mayo a las 20 el film Blade Runner de Ridley Scott (en su versión Final Cut de 2007) podrá verse en la Sala Principal del Teatro Colón acompañado por el ensamble NEXUS-7, que interpretará en vivo la música electrónica del compositor griego ganador del premio Oscar, Vangelis.

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Blade Runner LIVE es una producción original de Avex Classics International, por acuerdo con Warner Bros. La propuesta en el Teatro Colón forma parte del ciclo Colón Contemporáneo.

La versión de cine en concierto fue estrenada en el Royal Albert Hall de Londres en 2019 y desde entonces tuvo presentaciones en importantes salas de todo el mundo, donde fue recibida con gran entusiasmo por el público y la crítica.

Por otra parte, el miércoles 6 de mayo a las 20:30, la agrupación de música electrónica Klauss (referentes en música electrónica y de síntesis), presentará en el Centro de Experimentación del Teatro Colón un homenaje a Vangelis y la banda sonora de Blade Runner en la primera entrega de CET.Sessions, un nuevo ciclo que propone ampliar aún más los horizontes musicales del CETC.

Cómo conseguir las entradas Las entradas para ambos espectáculos ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 11:00 a 19:00 horas y domingos y feriados de 9:00 a 16:00 horas.

Estreno de Blade Runner LIVE en el Royal Albert Hall ©PaulSanders. FOTO 2 El ensamble NEXUS-7 fue especialmente integrado para la ocasión por Ernesto y Lucas Romeo (de la agrupación Klauss), junto a los percusionistas Bruno Lo Bianco y Oscar Albrieu y músicos de la escena alternativa y experimental local: cuerdas eléctricas, sintetizadores, teclados y batería electrónica se unirán a la percusión, saxo y voz para recrear las sonoridades que revolucionaron una época. Este thriller “neo noir” de 1982, ambientado en el futuro distópico de Los Ángeles de 2019, se inspira en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968) de Philip K. Dick. Protagonizado por Harrison Ford y Sean Young, plantea una reflexión visionaria sobre lo que significa ser humano frente a la simulación de la tecnología y las dudas existenciales planteadas por lo que hoy día llamamos Inteligencia Artificial. Blade Runner LIVE es una producción original de Avex Classics International, por acuerdo con Warner Bros. Clasificación: Apta para mayores de 16 años. Idioma: Inglés subtitulada en español. Duración aproximada: 2h20m.