El director de "Mi pobre angelito" puso fin a uno de los mayores misterios de la película

Es justo decir que las fiestas son sinónimo de películas festivas, y la franquicia Home Alone (Mi pobre angelito) se encuentra en la cima de la lista. Creada en 1990, la primera entrega de la serie catapultó a Macaulay Culkin a niveles sin precedentes de fama mundial durante las décadas siguientes. Las películas cuentan la historia del niño Kevin McCallister (Culkin) que a menudo choca con su familia, lo que lleva a que lo olviden y lo dejen atrás de las vacaciones familiares en al menos dos ocasiones.

La impresionante propiedad de más de 370 metros cuadrados, con seis habitaciones, ático y sótano, ha sido tema de varios debates y muchos se preguntan cómo los padres de Kevin, Peter ( John Heard ) y Kate McCallister ( Catherine O'Hara ), pueden permitirse el lujo de vivir en ella. Su riqueza se menciona a lo largo de la serie a través de vuelos en clase ejecutiva, el agradecimiento a los McCallister por pagar las vacaciones de toda la familia, el uso de la tarjeta de su padre por parte de Kevin para registrarse en el hotel más buscado de Nueva York, etc., pero nunca se menciona directamente.

Columbus reveló al portal The Hollywood Reporter en qué trabajaban la pareja según las películas. Reveló que Kate "era una diseñadora de moda muy exitosa" , lo que se insinúa en los maniquíes que adornan el sótano de la familia. Sin embargo, el trabajo de Peter sigue siendo algo ambiguo, ya que Columbus nunca decide exactamente qué trabajo hacía.

"El padre podría haber trabajado en publicidad, según la propia experiencia de John Hughes (guionista y productor), pero no recuerdo qué hacía el padre", dijo. Sin embargo, especificó que Peter definitivamente no participó en nada delictivo, a pesar de llamar la atención de los Wet Bandits Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern) a lo largo de la saga. Añadió: "No es crimen organizado, aunque, en ese momento, había mucho crimen organizado en Chicago."