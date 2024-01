El elenco de Echo, lo nuevo de Marvel, revela las claves de la serie

Echo _ Tráiler Oficial Subtitulado _ Disney+.mp4 Trailer de Echo, la nueva serie de Marvel.

Otro de los temas centrales en la serie es la cultura indígena, representada en Echo a través de la Nación Choctaw. "La representación siempre fue parte de la serie y queríamos hacer dos cosas: pedirles permiso y tener un diálogo", contó la directora Sydney Freeland y puntualizó en que las culturas nativoamericanas "no son un monolito, tienen distintos lenguajes y especificidades de cada tribu" que querían mostrar en la serie y no solo decirles "no, esta es la historia de ustedes que vamos a contar".