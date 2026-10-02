La inquietante serie de Netflix que llevó a 30 personas al límite en una prisión real

Una experiencia televisiva recupera uno de los estudios más polémicos de la psicología y vuelve a poner bajo la lupa el poder y la autoridad.

La producción combina elementos de entretenimiento con una experiencia centrada en el comportamiento humano.

Netflix vuelve a apostar por una propuesta que mezcla entretenimiento, psicología y comportamiento humano . Esta vez, la producción lleva a un grupo de personas a una prisión real para observar qué ocurre cuando las reglas, la autoridad y las jerarquías pasan a formar parte de su vida cotidiana.

La serie se llama The New Stanford Prison Experiment y retoma el controvertido estudio realizado en 1971 por el psicólogo Philip G. Zimbardo en la Universidad de Stanford. En esta nueva versión, 30 participantes son asignados al azar a los roles de guardias y prisioneros y deben permanecer durante dos semanas dentro de un establecimiento penitenciario real.

El proyecto no busca repetir de manera idéntica aquella experiencia. Según explicó la productora ejecutiva Jane Lipsitz, el equipo pasó más de un año desarrollando la propuesta y trabajó con nuevas medidas de seguridad, supervisión de especialistas y un elenco mixto.

El adelanto publicado por Netflix muestra el momento en que los participantes ingresan al establecimiento y reciben sus respectivos papeles. Desde allí comienza una convivencia marcada por una división sencilla en apariencia: algunos tendrán autoridad y otros deberán obedecer .

Los participantes deberán adaptarse a las reglas planteadas por la producción durante su permanencia.

La propuesta parte de una situación cuidadosamente construida, pero las primeras imágenes muestran cómo esa frontera puede empezar a volverse cada vez menos clara. Los participantes deben adaptarse a un sistema basado en poder, jerarquía y control , mientras la producción observa cómo responden frente a esas nuevas reglas.

Una de las frases más fuertes del tráiler aparece cuando un participante que interpreta a un guardia reconoce: “Fuimos demasiado lejos” y admite que cree que cometieron un error. En otra escena, una persona cuestiona lo que está ocurriendo y recuerda que aquello “no es la vida real”.

El avance también muestra testimonios sobre la dificultad de separar el papel asignado de la identidad personal. Uno de los participantes llega a plantear que su “monstruo interior” podría ser más fuerte de lo que imaginaba, mientras otro describe la experiencia como un mundo completamente diferente.

El experimento original de Stanford comenzó en 1971 con 24 estudiantes que fueron distribuidos entre los roles de guardias y prisioneros. La experiencia estaba pensada para durar entre una y dos semanas, pero terminó apenas seis días después, en medio de situaciones de trato deshumanizante hacia algunos participantes.

La nueva producción toma aquel episodio como punto de partida, aunque introduce diferencias sustanciales. Netflix señala que la experiencia actual incorpora nuevas salvaguardas, supervisión especializada y otras condiciones que no estuvieron presentes en el estudio original.

¿Cuántos episodios y participantes tiene la serie de Netflix?

La primera temporada de The New Stanford Prison Experiment tendrá seis episodios. Netflix confirmó que estarán disponibles desde el 21 de octubre de 2026, fecha prevista para el estreno de la producción.

Los protagonistas de esta experiencia son 30 participantes voluntarios, que ingresan a una prisión real y son asignados aleatoriamente como guardias o prisioneros. La permanencia está planteada para dos semanas, durante las cuales deberán convivir bajo las reglas establecidas para el experimento.

A diferencia del estudio original, la nueva versión cuenta con un elenco mixto y asesoramiento de especialistas. Entre las personas vinculadas al proyecto se encuentran Alison Wood Brooks, psicóloga conductual de Harvard; Trymaine Lee, periodista ganador del Pulitzer; y Michael Cantrell, profesional retirado del sistema penitenciario federal estadounidense con casi tres décadas de experiencia.

La producción está planteada como una serie de reality y experimento social, más que como un documental tradicional. Su objetivo es mostrar cómo se modifican las relaciones cuando cambian las posiciones de poder y qué sucede cuando los participantes deben desenvolverse dentro de una estructura diseñada para poner a prueba sus límites.

Trailer de The New Stanford Prison Experiment