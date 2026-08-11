Anne Hathaway responde a las acusaciones sobre su supuesto "falso" embarazo + Agregar ámbito en









La actriz fue parte de la presentación de su nueva película y las imágenes rápidamente se viralizaron en rede sociales con insólitos comentarios.

La actriz espera a su tercer hijo.

Anne Hathaway respondió a las especulaciones en internet sobre su supuesto "falso" embarazo.

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El lunes 10 de agosto, la actriz de 43 años compartió un video en Instagram en el que acompaña a sus seguidores mientras se dirige a la alfombra roja para el estreno de su nueva película, The End of Oak Street. En el pie de foto de su publicación, Hathaway, quien actualmente espera su tercer hijo con su esposo Adam Schulman, respondió a las acusaciones de que está fingiendo su embarazo tras la difusión de las imágenes del estreno, que se han vuelto virales.

“Pelo falso, panza real”, subtituló su video. “Disfruta @endofoakstreet ¡Caos en la fiesta de barrio conmigo mientras mi atuendo literalmente se derrite con el calor!

View this post on Instagram Anne Hathaway y su supuesta panza "falsa" Las especulaciones en internet comenzaron después de que la estrella mostrara su barriga de embarazada al descubierto con un llamativo top corto de seda y unos vaqueros de tiro bajo en el estreno mundial de su nueva película en Los Ángeles el domingo 9 de agosto.

“Lo siento, pero eso parece falso”, comentó un usuario en un vídeo de TikTok de Hathaway del estreno. “Parece falso. Tiene maquillaje corporal”, escribió un segundo usuario, mientras que otro añadió: “¡Vamos! Eso no es real”. Fueron tantos los comentarios que la actriz decidió simplemente responder con humor.

La estrella de El diablo viste a la moda 2, que ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, anunció su embarazo el viernes 19 de junio con un video en su cuenta de Instagram. Luciendo un vestido blanco, Hathaway apareció en escena con los brazos sobre su vientre. Sonrió, se acarició el vientre y luego salió corriendo del encuadre. "x Bebé, soy tuya x", escribió en la publicación. View this post on Instagram