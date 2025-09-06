La película argentina con un elenco de lujo que sumó HBO Max a su catálogo: una historia que atrapó a millones







Este éxito nacional, con un gran elenco, llega a HBO Max y apunta a ser una de las películas más vistas de la plataforma.

Con Ricardo Darín como protagonista, HBO Max pone en su catálogo a una de las películas argentinas más éxitosas.

El cine argentino sigue consolidando su prestigio en las plataformas de streaming con películas y series que logran atraer a nuevas audiencias internacionales. Entre ellos, una producción con grandes figuras del país desembarcó en HBO Max y volvió a captar la atención de millones de espectadores.

La propuesta combina suspenso, drama y un guion atrapante que mantiene en vilo al público. Con Ricardo Darín como protagonista y un elenco de primer nivel, esta historia se suma al catálogo de la plataforma como una opción ideal para quienes buscan cine local con proyección global.

tesis 1 Darín se destaca en esta película que fue un éxito de taquilla y ahora estará disponible en HBO Max.

De qué trata Tesis sobre un homicidio, la exitosa película hispanoargentina Tesis sobre un homicidio narra la vida de Roberto Bermúdez, un prestigioso abogado y profesor universitario que se obsesiona con un crimen cometido frente a su facultad. Convencido de que el culpable es uno de sus alumnos más brillantes, inicia una investigación personal que lo llevará a transitar una delgada línea entre la justicia y la obsesión.

El film, dirigido por Hernán Goldfrid y basado en la novela homónima de Diego Paszkowski, se estrenó en 2013 y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla en Argentina y España. Además de Darín, el reparto incluye a Alberto Ammann, Calu Rivero y Arturo Puig, quienes aportan intensidad y matices a una historia cargada de intriga.

El éxito de la película no solo se midió en la recaudación, sino también en el interés que sigue despertando más de una década después de su estreno. Su llegada a HBO Max refuerza la vigencia de un relato que atrapó a millones y que hoy encuentra una nueva audiencia en el mundo del streaming. HBO Max: tráiler de Tesis sobre un homicidio Embed - Tesis de un homicidio | Tráiler Oficial | Ya disponible HBO Max: elenco de Tesis sobre un homicidio Ricardo Darín

Alberto Ammann

Arturo Puig

Calu Rivero

Fabián Arenillas

Mara Bestelli

Antonio Ugo