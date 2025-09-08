HBO Max estrenó un película llena de nostalgia con Jackie Chan como protagonista







La plataforma HBO Max sigue apostando por títulos que despiertan la memoria colectiva. Su nueva película recupera la esencia de una saga legendaria de artes marciales y promete conquistar tanto a los fanáticos clásicos como a las nuevas generaciones de espectadores.

Con Jackie Chan al frente, la producción conecta el universo de “Karate Kid” con el fenómeno reciente de “Cobra Kai”. Nostalgia, acción y un elenco intergeneracional hacen de este estreno un evento esperado por millones de seguidores en todo el mundo.

La nueva película de HBO Max reúne a Jackie Chan y Ralph Macchio en una historia que combina legado, artes marciales y emoción generacional.

De qué trata Karate Kid: Leyendas, la película esperada por millones de fanáticos “Karate Kid: Leyendas” se centra en la unión de dos generaciones. Por un lado, Jackie Chan retoma su rol como mentor, mientras Ralph Macchio vuelve a dar vida a Daniel Larusso, el personaje que lo catapultó a la fama en los años 80. Ambos se cruzan en una historia que mezcla tradición y modernidad.

La trama incorpora a un nuevo protagonista, interpretado por Ben Wang, un joven que deberá aprender de estos maestros para enfrentar sus propios desafíos en el mundo de las artes marciales. El guion explora el valor de la disciplina, la amistad y la perseverancia.

Dirigida por Jonathan Entwistle y escrita por Rob Lieber, la película respeta los personajes originales creados por Robert Mark Kamen, pero introduce un aire fresco que conecta directamente con la narrativa de “Cobra Kai”, extendiendo así el legado de la saga. El resultado es un relato que combina acción intensa, emoción y el inevitable choque cultural entre Oriente y Occidente, una constante que acompañó a la franquicia desde sus orígenes en 1984. HBO Max: tráiler de Karate Kid: Leyendas Embed - KARATE KID: LEYENDAS Tráiler Español Latino (2025) Jackie Chan HBO Max: elenco de Karate Kid: Leyendas Jackie Chan

Ralph Macchio

Ben Wang

Joshua Jackson

Sadie Stanley

Ming-Na Wen