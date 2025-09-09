La futura serie de "El Conjuro" para HBO Max confirmó a sus guionistas y avanza en su producción







La noticia llega pocos días después del exitoso estreno en cines de El Conjuro: Últimos Ritos.

El universo de "El Conjuro" llega a la televisión.

La serie de televisión The Conjuring (El Conjuro), actualmente en desarrollo en HBO Max, ha dado un gran paso adelante. El portal Variety confirmó que Nancy Won se ha unido al proyecto como guionista, productora ejecutiva y showrunner. Además, Peter Cameron y Cameron Squires serán guionistas de la serie.

De qué tratará la serie de El Conjuro Los detalles exactos de la trama se mantienen en secreto, salvo que la serie continuará la historia de la franquicia cinematográfica "El Conjuro". Peter Safran continúa como productor ejecutivo, con la producción de Atomic Monster de James Wan. Warner Bros. Television es el estudio.

La noticia llega pocos días después del estreno en cines de El Conjuro: Últimos Ritos. La cuarta película de la franquicia "El Conjuro" ha sido un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 194 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha.

La primera película de "El Conjuro" se estrenó en 2013. Las películas están protagonizadas por Patrick Wilson y Vera Farmiga como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se encargan de diferentes casos sobrenaturales. Además de las cuatro películas principales, "El Conjuro" también ha dado origen a las franquicias derivadas "Annabelle" y "La Monja", que han producido tres y dos películas respectivamente hasta la fecha. En conjunto, las películas han recaudado casi 2.500 millones de dólares en todo el mundo.

Entre los guionistas recientes de Won para televisión se incluyen Sunny en Apple TV+, Tiny Beautiful Things y Little Fires Everywhere en Hulu, y la serie de Marvel Jessica Jones en Netflix. También es conocida por su trabajo en Jericho y Supernatural, entre otras series.