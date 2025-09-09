"Gatillero", la película argentina de acción filmada en plano secuencia confirma su fecha de estreno en HBO Max







Luego de su paso por los cines, la película premiada internacionalmente en Festivales como Cinequest, Fantaspoa y Bafici se estrenará en la plataforma de streaming.

La película Gatillero llega a HBO Max en septiembre.

Después de su aclamado paso por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y de recibir premios en diferentes festivales internacionales y su paso por cines, la película Gatillero llega a HBO Max.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El film rodado íntegramente en Isla Maciel y con participación activa de su comunidad como parte del equipo de producción, invita a participar de una experiencia inmersiva, cruda y sin respiro. A través de un plano secuencia, armas y traiciones, la historia sumerge al espectador en el corazón de una tragedia anunciada.

De qué trata Gatillero Gatillero narra la historia de El Galgo, un ex sicario recién salido de prisión que acepta a regañadientes un encargo menor: disparar contra un comercio para enviar un mensaje mafioso. Pero lo que parece una tarea simple se transforma en una pesadilla de caos, traición y supervivencia.

Dirigida por Cris Tapia Marchiori, producida por Dukkah Producciones y protagonizada por Sergio Podeley, junto a Maite Lanata, Mariano Torre, Matías Desiderio, Ramiro Blas y Julieta Díaz.

La producción ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, reafirmando el valor del cine argentino en el escenario internacional. Entre ellos: Mejor actor: Sergio Podeley en Fantaspoa, Ravenheart Film Fest y Nòt Film Fest, Mejor Película: Premiada por el Jurado Joven en Fant Bilbao, Mejor Director: Cris Tapia Marchiori en Toledo Action Film Fest y Festival Macabro de México, Mejor Guión: Cris Tapia Marchiori en el Toledo Action Film Fest.

Gatillero, un thriller intenso y envolvente, estará disponible en HBO Max a partir del 19 de septiembre.