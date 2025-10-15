El Festival de Cine de Mar Del Plata anunció los títulos de su nueva sección dedicada a series de todo el mundo

La sección no competitiva se inaugura este año y en ella el público argentino podrá conocer de manera anticipada 10 series de todos los rincones del mundo. Además Mar del Plata Classics celebrará los 50 años de "The Rocky Horror Picture Show".

Cuando ya faltan pocos días para que se anuncie la programación completa de la edición número 40 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , acompañado por la Secretaría de Cultura de La Nación, que tendrá lugar en esa ciudad del 6 al 16 de noviembre, se pudo conocer finalmente en qué consistirá Mar del Plata Series .

La sección no competitiva se inaugura este año y en ella el público argentino podrá conocer de manera anticipada 10 series de todos los rincones del mundo.

Argentina estará presente con dos propuestas y una de ellas será "Yiya" , la nueva serie original de Flow en coproducción con Kuarzo e Idealismo Contenidos. Dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, que narra la historia de Yiya Murano, la primera asesina serial de la historia Argentina. Esta atrapante serie sobre estafas y envenenamientos en la década del 70, cuenta en su elenco con Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Diego Cremonesi, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo y Carlos Portaluppi , entre muchos otros.

La otra es “Hija del fuego, la venganza de la bastarda” , la nueva serie dramática de Disney+, protagonizada por Eugenia “China” Suárez , que se estrenará próximamente en el servicio de streaming. Ambientada en la Patagonia argentina, sigue a una mujer marcada por su pasado que busca venganza. El elenco principal de la serie se completa con Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Eleonora Wexler, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

También con una fuerte conexión con Argentina, ya que fue dirigida por los hermanos Lucía y Nicolás Puenzo, se podrá ver la producción mexicana "Futuro Desierto" , una propuesta de ciencia-ficción producida por Gaumont y distribuida por TIS Studios.

En la historia, una compañía ha desarrollado androides y se encuentra en la fase final de los estudios de los “anbis”, que consiste en analizar las reacciones de los seres humanos al convivir con ellos. Así es como llega Alex (José María Yazpik) a un pueblo remoto en Chiapas junto con María (Astrid Bergés), una androide creada por su difunta esposa Sara (Karla Souza), siguiendo las directrices de Frank (Andrés Parra), su jefe directo. El elenco se completa con Ilse Salas, Natasha Dupeyron y Natalia Solián.

De España llegarán 3 representantes, dos de ellas con la participación de Leticia Dolera, que es la creadora, directora y co-protagonista de "Pubertat", serie que se acaba de estrenar en HBO Max en la península y que cuenta como la armonía de una comunidad se quiebra cuando una denuncia por agresión sexual estalla en redes sociales y señala a tres adolescentes como responsables, dividiendo a las familias, que se ven forzadas a enfrentarse no solo a la verdad, sino a sus propios límites y responsabilidades.

Dolera, que llegará a Mar del Plata para presentar ambas series, es también una de las integrantes del elenco de "Silencio", una propuesta sobre vampiros enfermos de SIDA contada con mucho humor que ha creado y dirigido Eduardo Casanova, quien también será de la partida. La serie, que se vio por primera vez en el Festival de Locarno, también incluye en su reparto a Ana Polvorosa, Omar Ayuso, María León y la ascendente Lucía Diez.

Finalmente, el actor Javier Cámara , ganador de dos Premios Goya, y Diego San José, creador de series multipremiadas tan reconocidas como "Celeste" o la saga de "Vota Juan", llegará a Mar del Plata para presentar "Yakarta" , nueva serie original de Movistar Plus+, coproducida por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Buendía Estudios Canarias. En "Yakarta", Javier Cámara da vida a Joserra, un exjugador olímpico de bádminton caído en desgracia, que cree encontrar la solución a todos sus problemas cuando conoce a Mar, una joven jugadora de 15 años que tiene tantos problemas como él. Diego San José encabeza el equipo de guion de la serie, junto a Daniel Castro y Fernando Delgado- Hierro. Éste último, además, es responsable de la dirección de alguno de los episodios de la serie, junto a Elena Trapé y a Javier Cámara, quien ya se ha puesto detrás la cámara en series como "Rapa" y "Vota Juan".

Estados Unidos estará presente con dos propuestas igualmente impactantes. La primera es la segunda temporada de la exitosa serie de Taylor Sheridan, "Landman" , que se estrenará el domingo 16 de noviembre de 2025 en Paramount+. Co-creada por Taylor Sheridan y Christian Wallace, "Landman" está protagonizada por el ganador del Oscar Billy Bob Thornton, la nominada al Oscar Demi Moore, el nominado al Oscar Andy Garcia, el nominado al Oscar Sam Elliott y Ali Larter.

"Landman" es una amplia exploración del poder, la ambición y las consecuencias en el moderno Oeste estadounidense. Ambientada en el auge petrolero del oeste de Texas, la serie se adentra en el mundo de alto riesgo de los obreros, los profesionales que negocian los derechos petroleros y los multimillonarios, cuyas fortunas suben y bajan con cada barril y cada trato. La serie es la producción original número uno de Paramount+ en toda la plataforma.

El otro título, "All Her Fault" , está protagonizado por la ganadora del Globo de Oro y el Emmy Sarah Snook, junto a Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud y Kartiah Vergara.

Este thriller suburbano sigue a Marissa Irvine (Snook), quien llega a recoger a su pequeño hijo Milo después de su primera cita de juegos, pero la mujer que abre la puerta no es una madre que ella reconozca. No tiene a Milo y nunca ha oído hablar de él. A medida que comienza a desarrollarse la peor pesadilla de cualquier padre, surgen nuevas preguntas que conducen a oscuros secretos, revelando grietas en el mundo aparentemente perfecto de los Irvine, hasta que todo queda hecho pedazos.

La serie es producida por Carnival Films, que forma parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group. Megan Gallagher es la guionista, creadora y productora ejecutiva, junto a los productores ejecutivos Nigel Marchant, Gareth Neame y Joanna Strevens por Carnival Films, Sarah Snook, Minkie Spiro (directora de los episodios 101-104), Christine Sacani y Jennifer Gabler Rawlings. La serie fue adaptada de la exitosa novela homónima de Andrea Mara, quien también participa como productora asociada.

La programación de Mar del Plata Series se completa con dos propuestas escandinavas, la primera es "The Danish Woman" , una divertida comedia en la que una ex integrante de los servicios secretos daneses (la ganadora del Oso de Plata a la Mejor actriz en el Festival de Berlín por "The Commune" Tryne Dyrholm) inicia en Islandia una nueva vida tras su jubilación, pero cuando comienzan a haber problemas en el edificio de Reikiavik al que se ha mudado, decide utilizar viejos métodos para resolverlos.

La segunda es "A Sami Wedding" , una serie noruega creada por Ase Kathrin Vuolab que pudo verse en el reciente Festival de Toronto. Ambientada en la cultura sami, la historia sigue los pasos de Garen (Sarah Margrethe Oskal), una mujer de clase baja que cree haber encontrado su golpe de suerte en el inmimente casamiento de su hijo con una chica de familia adinerada, para lo que se lanza a organizar una boda perfecta, aunque logicamente no faltarán los inconvenientes.

the rocky horror picture show

"The Rocky Horror Picture Show" tendrá su espacio en el Festival de Cine de Mar del Plata

Por su parte Mar del Plata Classics, otra de las nuevas secciones del festival, celebrará los 50 años de "The Rocky Horror Picture Show", la película que tiene el récord de ser la que más tiempo ha permanecido en cartel en la historia del cine, ya que en Estados Unidos se sigue exhibiendo en forma regular desde su estreno el 26 de septiembre de 1975.

Las proyecciones en Mar del Plata en copia remasterizada del musical dirigido por Jim Sharman, protagonizado por Tim Curry, y con una entonces desconocida Susan Sarandon como parte del elenco incluyen una invitación a los asistentes para que se disfracen como los personajes, y luego canten en la sala sus pegadizas canciones.

La celebración de la película, que Disney exhibirá en los cines argentinos tras su paso por el festival, incluye el preestreno del documental "Sane Inside Insanity: The Phenomenon of Rocky Horror" de Andreas Zerr, que explora como la adaptación fílmica de una obra del underground británico terminó convirtiéndose en un fenómeno irrepetible.

La programación completa del festival será dada a conocer en la tradicional presentación en el Cine Gaumont, que tendrá lugar el 21 de octubre a las 17:30 horas.