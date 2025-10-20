Jorge Rojas inauguró una nueva edición del festival La Yapa junto al Chaqueño Palavecino

El pasado 18 de octubre, Rojas volvió a abrir las puertas del patio de su casa para celebrar una nueva edición de este encuentro único, con entradas totalmente agotadas.

El Festival La Yapa – Grandes Encuentros , cuyo anfitrión es nada más ni nada menos que Jorge Rojas, ya se consolidó como una celebración emblemática de la música argentina. Realizado en el patio de su casa en Anisacate, Córdoba , combina música en vivo, gastronomía regional y artesanías, ofreciendo al público una experiencia única que trasciende el concierto.

El pasado 18 de octubre, Rojas volvió a abrir las puertas del patio de su casa para celebrar una nueva edición de este encuentro único, con entradas totalmente agotadas.

Esta temporada contó por primera vez con la participación de El Chaqueño Palavecino , generando un momento histórico entre dos grandes referentes de la música argentina. La química sobre el escenario, el intercambio musical y la complicidad entre ambos artistas reflejaron la esencia del festival: Un espacio donde la música se une para crear vivencias memorables.

Durante uno de los momentos más especiales de la noche, se vivió una sorpresa cuando Javier “La Pepa” Brizuela , ex integrante de La Barra, que se encontraba entre el público, fue invitado a subir al escenario para cantar junto a Jorge y El Chaqueño. El trío regaló un instante espontáneo y emotivo que desató la ovación de todos los presentes.

Junto a ellos, se presentó también Mati Rojas, y las participaciones especiales de Vicente Mora y Don Argañaraz, completando una grilla que celebró la diversidad y la fuerza de la música nacional.

Fiel a su espíritu, el festival ofreció una experiencia integral donde el público no solo disfrutó de grandes shows y artistas en vivo, sino también la posibilidad de recorrer el estudio de Jorge, conocer sus espacios creativos y compartir de cerca la esencia de comida regional, barra de bebidas y atención personalizada, reforzando la comodidad y el disfrute de cada uno de los asistentes generando un clima cálido para disfrutar de una jornada festiva.

Con esta fecha, Jorge dio inicio a una nueva temporada de grandes encuentros, renovando su compromiso con una propuesta que crece año a año y que se consolidó como una de las experiencias culturales.

Por otro lado, se acercan las fechas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 24 y 25 de octubre, donde volverá a encontrarse con su público porteño en un show que repasará toda su carrera.

Próximos Shows de Jorge Rojas - Gira 20 Años