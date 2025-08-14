El final de Megadeth: la banda de Dave Mustaine anunció el lanzamiento de lo que será su último disco de estudio







La legendaria banda de thrash metal pondrá fin a cuatro décadas de historia con un nuevo disco y una gira mundial de despedida prevista para 2026.

La banda comunicó la noticia a través de sus redes.

Tras terminar la cuenta regresiva fijada en su sitio web oficial, la teoría de muchos fans ha sido confirmada: el próximo álbum de Megadeth será el último de su carrera, y tras su lanzamiento, la banda se embarcará en lo que será su gira de despedida.

Este nuevo LP, del que no se entregaron más detalles salvo por un breve clip de audio y una nueva ilustración, llegaría en 2026, con un primer single a estrenarse durante este segundo semestre.

El mensaje de despedida de Dave Mustaine tras anunciar el final de Megadeth "Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Dave Mustaine en el comunicado oficial.

"Estamos ansiosos por que escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida".

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".

