"Stans", el documental producido por Eminem llegará a Paramount+

Dirigida por Steven Leckart, la película explora la carrera del rapero y la evolución de sus fanáticos más fieles.

Eminem repasa su historia y la de sus fans en "Stans".

Luego de su presentación limitada en cines el fin de semana pasado, el documental Stans, producido por Eminem, llegará exclusivamente a Paramount+ a finales de este mes.

La película estará disponible en streaming el 26 de agosto en EEUU, Canadá, Latinoamérica y Brasil. Posteriormente, llegará a Paramount+ en el Reino Unido, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza y Austria el 27 de agosto. Finalmente, Paramount+ estrenará el documental en Japón el 3 de octubre.

Stans es del director Steven Leckart, conocido por Challenger: The Final Flight y Legacy: The True Story of the LA Lakers, ganadora de un Emmy deportivo. El documental comienza con un enfoque en una de las canciones más icónicas de Eminem, "Stan" del año 2000. Esta colaboración con Dido, sobre un fan obsesivo e inestable, tuvo tal impacto en la cultura pop que "stan" se convirtió en una frase común para referirse a los fans más apasionados. La palabra incluso se añadió al Oxford English Dictionary en 2017.

El documental explora este fenómeno centrándose en varios fans reales de Eminem, destacando la profunda conexión personal que han forjado con el artista a través de sus letras. La película narra esta historia mediante recreaciones estilizadas, material de archivo y entrevistas originales íntimas, explorando la carrera de Eminem y el público que ha crecido con él.

“'Stan' es una de las canciones más originales jamás escritas, donde la historia se narra principalmente desde la perspectiva de un fan, así que esta película fue una oportunidad increíble para encontrar un enfoque único”, dijo Leckart. “Siempre volvíamos a una letra de la canción: 'Soy igual que tú'. Los fans que comparten ese mismo sentimiento influyen en gran medida en la película. Pero al igual que la canción, la perspectiva de Marshall también fue esencial para la película. Estoy agradecido por su franqueza, sinceridad y, a menudo, su humor”.

Embed - Marshall Mathers on Instagram: "Before there were stans... there was “Stan”!!! Watch #STANS- streaming August 26th on #ParamountPlus!" View this post on Instagram A post shared by Marshall Mathers (@eminem) Stans se estrenó en el SXSW de Londres a principios de este año. A esto le siguió un estreno en Nueva York, repleto de fans, el 6 de agosto, que contó con la aparición sorpresa de Eminem, así como una temporada limitada en los cines AMC de EE. UU. del 7 al 10 de agosto. El documental fue producido por Shady Films, DIGA Studios, Fuqua Films y MTV Entertainment Studios. Eminem produjo "Stans" junto con Paul Rosenberg, Stuart Parr, Antoine Fuqua, Tony DiSanto y David Schiff. Bruce Gillmer, Amanda Culkowski y Michael Maniaci son productores ejecutivos de MTV Entertainment Studios.

