María Becerra estrena la cortina musical de En El Barro, el spin-off de El Marginal

La canción es una cumbia con influencias urbanas, cargada de percusión y con un tinte más oscuro que sus hits anteriores.

El sonido busca reflejar la crudeza del mundo carcelario, con arreglos que transmiten tensión y letras que ponen en primer plano el desamor, la traición y el encierro.

La Nena de Argentina no solo debuta como actriz interpretando a Gladys, una interna con peso en la trama, sino que también compuso e interpretó el tema principal . Esta doble participación refuerza el vínculo entre la música y la narrativa de la ficción.

Este lanzamiento llega en un momento clave para la artista. Hace apenas días, agotó en tres horas las entradas para su primer show 360° en el estadio Monumental , lo que la llevó a anunciar una nueva fecha. El tema de En El Barro se perfila como uno de los pilares de su próximo álbum de estudio.

“Me cambiaste por otra y yo esperándote en un pabellón” o “Ya no sé lo que es peor, estar pagando esta condena o el peso de tu traición” son algunos de los versos que marcan el tono de la pieza, inspirada en el alter ego que Becerra creó para la serie.

El proyecto musical estuvo a cargo de su equipo habitual de productores, con quienes trabajó para equilibrar el carácter bailable de la cumbia con la intensidad dramática de la historia. La idea fue crear una canción que pudiera funcionar dentro y fuera de la pantalla.

A pocas horas del estreno, un clip con María Becerra y Valentina Zenere en una escena de alto voltaje ya circula en redes y se volvió tendencia, generando aún más expectativa sobre la serie y su soundtrack. Si el impacto es el esperado, la cortina de En El Barro podría convertirse en uno de los temas más recordados de la ficción argentina y en un nuevo clásico del repertorio de Becerra.

El gran momento de María Becerra: sumó una nueva fecha en River Plate tras agotar entradas en tiempo récord para su show 360º

El fenómeno no se detiene: después de agotar en apenas 3 horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre, María Becerra confirma una nueva fecha en el Estadio River Plate: el 13 de diciembre.

Con este anuncio, la artista continúa rompiendo récords y se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en el Monumental, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

Las entradas para la nueva fecha de María Becerra en River ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de All Access desde este jueves 14 de agosto a las 13 y los clientes BBVA cuentan con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

El regreso de María a los escenarios es uno de los eventos más esperados de la música en vivo, y lo hará con una propuesta inédita: el primer show en formato 360° en la historia del Monumental. Una puesta escénica diseñada para que cada rincón del estadio viva una experiencia inmersiva, con el escenario ubicado en el centro y una producción de nivel internacional pensada para sorprender y emocionar a cada espectador.

Este regreso también marcará el comienzo de una nueva etapa artística: el lanzamiento de su próximo álbum conceptual, en el que María presentará a sus distintos alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys. Cada personaje representa un costado emocional y creativo distinto, y estará presente tanto en las canciones como en la estética de los shows.

Cada nuevo anuncio confirma el momento arrollador que atraviesa la artista: en el último año, Maria agotó estadios, encabezó festivales, conquistó rankings globales y se consolidó como un ícono de la música latina. Su magnetismo en vivo, su conexión con el público y una seguidilla de éxitos que no dejan de sonar la han posicionado como la voz de una generación.