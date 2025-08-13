Murió Nobuo Yamada, el cantante de Pegasus Fantasy, la apertura "Caballeros del Zodíaco"







Durante años, miles de fanáticos del animé cantaron la apertura de "Caballeros del Zodíaco", creación de Nobou Yamada, quien murió a los 61 en su Japón natal.

Nobou Yamada falleció a los 61 años el 9 pasado. Su familia prefierió hacer pública su pérdida una vez despedido en la intimidad sus restos. Redes sociales

Durante años, miles de niños cantaron vibraron de emoción con "Pegasus Fantasy" la apertura del animé "Los caballeros del zodíaco". El sábado pasado, la voz de la genial canción Nobuo Yamada falleció a los 61 años, víctima de un cáncer de riñón que le habían diagnosticado años atrás. La muerte de NoB tal y como se lo conocía, sumió de luto a todo Japón y a los fanáticos del animé en todo el mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia de su muerte se dio a conocer recién hoy a través de la agencia MOJOST. “Nuestro artista NoB (Nobuo Yamada) falleció pacíficamente a la 1:39 p.m. del 9 de agosto, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón, en un hospital donde había estado recibiendo tratamiento”, indica el comunicado que confirma la pérdida de Yamada. El hermetismo fue a pedido de su familia que despidió los restos de NoB en una ceremonia íntima y siguiendo las costumbres japonesas milenarias.

Nobou Yamada y el momento en que comunicó su enfermedad a los fans Yamada 2 Yamada se convirtió en un verdadero ícono del animé en todo el mundo. Redes sociales Si bien Yamada había sido diagnosticado en 2017, solo en febrero de este año comunicó a sus seguidores la enfermedad. En el momento en que recibió el diagnóstico, Yamada había recibido un pronóstico de vida de 5 años que pudo superar. Sin embargo, fue la enfermedad la que lo obligó a confesar su padecimiento ya que su estado había empeorado debilitándolo al extremo de verse obligado a suspender el concierto Saint Seiya “Pegasus Fantasy” Grand Finale en México y el Festival Tar Kobayashi que tenía pautados para marzo.

A pesar de que su estado de salud era frágil, Nobou se mantuvo ligado hasta los últimos días a la música. De hecho, albergaba la posibilidad de regresar a los escenarios. La agencia MOJOST indica en su comunicado que el día previo a su muerte, el cantante de Pegasus Fantasy "habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría. Trabajó como la estrella de rock NoB hasta el final".

Pegasus Fantasy, la puerta a la fama Nobou Yamada había nacido el 20 de enero de 1964 en Kawachinagano, Osaka e iniciado su carrera a los 19, como vocalista. Un año más tarde, en 1984, creó su propia banda MAKE-UP con la que conoció la fama internacional a partir de la apertura y el ending de Saint Seiya, Pegasus Fantasy y Blue Forever. Él mismo había sido el compositor de la letra de ambos temas que formaron parte de los álbumes Saint Seiya Hits I (junto a Mitsuko Horie) y Saint Seiya ‘96 Song Collection.

Ya como solista, NoB se convirtió en referente del animé a nivel mundial. Son recordadas sus participaciones en eventos en Latinoamérica en donde los fanáticos del género vitoriaban las canciones que él había creado. De hecho, fue la voz de temas para GoGo Sentai Boukenger (2006), Tensou Sentai Goseiger (2010) y la película Kamen Rider Amazons: Last Judgement (2018), entre otros.

Temas Música

Japón