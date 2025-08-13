Taylor Swift confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo disco "The Life of a Showgirl"







La reconocida artista estadounidense dio nuevos detalles sobre su duodécimo disco y adelantó que tendrá 12 canciones.

Taylor Swift reveló la portada de "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift anunció que su nuevo disco, "The Life of a Showgirl", verá la luz el próximo viernes 3 de octubre y adelantó que su duodécima publicación tendrá 12 canciones.

"Estuve trabajando en este proyecto cuando estaba en Europa, durante el Eras Tour. Amo hacer música. Hacía tres shows seguidos y tenía varios días libres. Estaba físicamente agotada a esta altura pero estaba tan mentalmente estimulada y emocionada por estar creando. Realmente estaba viviendo la vida de una showgirl", contó durante una entrevista en el podcast New Heights, conducido por su novio, Travis Kelce.

Este lunes a la madrugada había anticipado el lanzamiento del disco aunque no había dado ningún detalle. A través de una publicación en Instagram, la reconocida artista estadounidense reveló ahora la estética de su nueva "era", la tapa del álbum, los nombres de las canciones y la fecha de estreno.

Las 12 nuevas canciones serán: "The Fate of Ophelia", "Elizabeth Taylor", "Opalite", "Father Figure", "Eldest Daughter", "Ruin The Friendship", "Actually Romantic", "Wi$h List", "Wood", "CANCELLED!", "Honey", "The Life of a Showgirl". Esta última canción contará con la colaboración de Sabrina Carpenter, una de las artistas más destacadas del momento, quien fue la telonera de Swift durante las fechas del Eras Tour en Latinoamérica en 2023.

A su vez, Taylor confirmó que la producción de su nueva publicación estuvo a cargo de Max Martin y Shellback, con quienes había trabajado en Red, 1989 y Reputation, tres de sus discos con mayor impronta Pop, por lo que se espera que este lanzamiento este predominado por este género. Esto marca una ruptura respecto a sus últimos cuatro discos (Folklore, Evermore, Midnights y The Tortured Poets Department), donde había colaborado exclusivamente con Jack Antonoff y Aaron Dessner como productores.

Taylor Swift contó cómo vivió el final de The Eras Tour y la recuperación de sus discos Durante la entrevista en New Heights, la cuatro veces ganadora del Grammy a Mejor Álbum del Año habló de cómo atravesó el final de The Eras Tour, su última gira de 21 meses de gira que recaudó 2.077.618.725 dólares (cifra récord), sobre la base de una asistencia total de 10.168.008 espectadores con entradas agotadas. "Lo extraño, pero era perfecto para lo que era. Era mucha fisioterapia y constante incomodidad física... Los tacos durante tanto tiempo... Travis y yo comparábamos experiencias de fisioterapia", dijo refiriéndose a las recuperaciones que tiene que atravesar su pareja, jugador de fútbol americano. Otro de los temas centrales de la entrevista fue la recuperación de los derechos de las grabaciones de sus primeros seis álbumes que habían quedado en manos de Scooter Braun. "Recibí un llamado de mi mamá y me dijo: 'Tenés tu música de nuevo'", comenzó a relatar con lágrimas en sus ojos. "Pasó tanto tiempo desde que pasó esto y cada vez que hablo del tema es... Sinceramente empecé a llorar sin parar". Al respecto, precisó que recuperó todos sus videoclips, el arte de los álbumes y las fotos y canciones que aún no fueron publicadas. Además sostuvo que compró los másters "directamente, sin condiciones, sin asociación, con plena autonomía".