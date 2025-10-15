El guiño de Katy Perry en un recital sobre su relación con Justin Trudeau que enloqueció al público

Durante su presentación del The Lifetimes Tour en el O2 Arena, Perry estaba interactuando con el público cuando lanzó una frase que provocó gritos y especulaciones instantáneas sobre el romance.

La cantante y el exprimer ministro canadiense avivan los rumores de romance.

La vida sentimental de Katy Perry vuelve a ser el centro de atención mundial, ya que a pocos meses de que comenzaran los rumores sobre un supuesto romance con Justin Trudeau , ex primer ministro de Canadá, la cantante habría confirmado, de manera divertida e indirecta, la relación durante su reciente concierto en Londres.

Durante su presentación del The Lifetimes Tour en el O2 Arena, Perry estaba interactuando con el público cuando lanzó una frase que provocó gritos y especulaciones instantáneas: “Londres, Inglaterra, ¿están así un lunes por la noche después de un día entero de trabajo y de escuela? No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo, pero ya no” .

Esa última parte, “pero ya no” , bastó para que los fans la interpretaran como una confirmación indirecta de que su corazón pertenece ahora al político canadiense.

El momento más comentado de la noche llegó poco después, cuando un fanático se arrodilló para proponerle matrimonio. Perry, con su clásico humor, respondió entre risas: “Ojalá me lo hubieras preguntado hace 48 horas” .

El comentario fue tomado como una referencia a su reciente escapada romántica con Trudeau en Santa Bárbara, donde ambos fueron vistos juntos en un yate.

Las fotos de Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate

Días antes del show, Katy y Trudeau fueron fotografiados disfrutando de un paseo en yate frente a la costa de California. Las imágenes, publicadas por Daily Mail, los mostraron abrazados, riendo y compartiendo gestos de complicidad.

El detalle que confirmó la identidad del ex primer ministro fue un tatuaje visible en su brazo, que coincidía con uno que Trudeau ya había lucido en eventos oficiales.

Justin-Trudeau-Katy-Perry Las fotos que confirman la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau.

Los primeros indicios del vínculo entre Perry y Trudeau surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando en el exclusivo restaurante Le Violon de Montreal. Poco después, Trudeau asistió con su hija a un show de la cantante y se sentó en primera fila.

Según la revista People, el político habría estado cortejando a la artista con discreción y respeto, viajando para verla y acompañándola sin interferir en su carrera.

Mientras el nuevo romance acapara titulares, la exesposa de Trudeau, Sophie Grégoire, publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una reflexión sobre la situación: “El amor nunca se trató de posesión, siempre se trató de presencia.”

Grégoire acompañó la frase con un texto sobre la aceptación, el desapego y el paso del tiempo. La expareja de Trudeau, con quien estuvo casada 18 años y tuvo tres hijos, se mostró serena ante el nuevo capítulo en la vida del exmandatario.