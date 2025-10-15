Halloween llegó a Netflix con un clásico de brujas que no podés perderte







Con efectos inolvidables y la icónica villana de los 90, esta historia sigue fascinando a grandes y chicos en la temporada más esperada de la app de streaming.

Con la actuación de Anjelica Huston, la película fue producida por Jim Henson, el creador de "Los Muppets".

El espíritu de Halloween ya está llegando a Netflix. Entre nuevas producciones, maratones de terror y clásicos que regresan, la plataforma de streaming más popular revivió una película que marcó la infancia de muchos: "Las brujas".

Protagonizada por Anjelica Huston y basada en el libro de Roald Dahl, la cinta volvió a ser tendencia más de tres décadas después de su estreno y se encuentra en el Top 10 de lo más visto en la app.

Con una estética gótica, efectos inolvidables y una historia tan perturbadora como fascinante, esta obra de fantasía dirigida por Nicolas Roeg es el plan ideal para quienes buscan sentir ese miedo que solo las películas de los 90 podían generar.

las brujas 1990

¿De qué trata "Las brujas"? Estrenada en 1990 y producida por Jim Henson (el creador de "Los Muppets"), la historia sigue a Luke, un niño que viaja con su abuela a un hotel en la costa inglesa, sin imaginar que allí se celebra una convención secreta de brujas.

Estas mujeres, que se camuflan entre la sociedad con vestidos elegantes y son lideradas por la temible Gran Bruja, odian profundamente a los más chicos y planean convertirlos a todos en ratones. ¿Nuestros protagonistas podrán detenerlas antes de que sea demasiado tarde? De esta manera, y a través de una narración que combina lo inquietante con dosis de humor, la película logra mantener el equilibrio entre el miedo y la fantasía. Así, solo basta una buena trama, una villana y un encanto retro que para conquistar a nuevas generaciones y convertirse en un clásico del cine. Tráiler de "Las brujas" Embed - The Witches (1990) Official Trailer (HD) Reparto de "Las brujas" Anjelica Huston como Eva Ernst/Gran Bruja

Mai Zetterling como Helga Eveshim

Jasen Fisher como Luke Eveshim

Rowan Atkinson como el Señor Stringer

Charlie Potter como Bruno Jenkins

Bill Paterson como el Señor Jenkins

Brenda Blethyn como la Señora Jenkins

Anne Lambton as Pamela/Mujer de Negro

Jane Horrocks como la señorita Irvine

Sukie Smith como Marlene

Rose English como Dora

Jenny Runacre como Elsie

