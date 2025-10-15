El músico David Lebón se casó con su manager y pareja durante los últimos 15 años. Se trata de Patricia Oviedo, ahora su flamante esposa, tras una ceremonia muy emotiva y llena de referentes de la música.
David Lebón se casó con su manager y pareja tras 15 años de relación
Además de los familiares y amigos de la pareja, fueron personalidades de la música como: Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.
-
También estuvieron los músicos de la banda de Lebón: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.
La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de la calle Uruguay. Allí, Sandra Mihanovich emocionó a todos al interpretar la canción “Honrar la vida”.
La historia de amor entre David Lebón y Patricia Oviedo
La historia de David y Pato comenzó hace 15 años, tras una cena compartida luego de un importante recital en Rosario. Aquel instante quedó como el principio de una vida juntos: ella sería no solo la pareja, sino también su manager y su punto de apoyo en el día a día.
Días antes del casamiento, Oviedo había compartido un mensaje dedicado a Lebón en las redes, en el que expresaba su felicidad. “¡Celebrar todo siempre! Vivir cada día dando lo mejor de cada uno, seguir trazando el camino juntos, compartiendo buenos y no tan buenos momentos, en fin, la vida misma”, escribió.
