SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de octubre 2025 - 14:44

David Lebón se casó con su manager y pareja tras 15 años de relación

Además de los familiares y amigos de la pareja, fueron personalidades de la música como: Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.

Patricia Oviedo y David Lebón dieron el Sí.

Patricia Oviedo y David Lebón dieron el "Sí".

El músico David Lebón se casó con su manager y pareja durante los últimos 15 años. Se trata de Patricia Oviedo, ahora su flamante esposa, tras una ceremonia muy emotiva y llena de referentes de la música.

Además de los familiares y amigos de la pareja, fueron personalidades de la música como: Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen.

Informate más

También estuvieron los músicos de la banda de Lebón: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.

image
El m&uacute;sico David Leb&oacute;n se cas&oacute; con su manager y pareja durante los &uacute;ltimos 15 a&ntilde;os.

El músico David Lebón se casó con su manager y pareja durante los últimos 15 años.

La ceremonia se llevó a cabo en el Registro Civil de la calle Uruguay. Allí, Sandra Mihanovich emocionó a todos al interpretar la canción “Honrar la vida”.

La historia de amor entre David Lebón y Patricia Oviedo

La historia de David y Pato comenzó hace 15 años, tras una cena compartida luego de un importante recital en Rosario. Aquel instante quedó como el principio de una vida juntos: ella sería no solo la pareja, sino también su manager y su punto de apoyo en el día a día.

Días antes del casamiento, Oviedo había compartido un mensaje dedicado a Lebón en las redes, en el que expresaba su felicidad. “¡Celebrar todo siempre! Vivir cada día dando lo mejor de cada uno, seguir trazando el camino juntos, compartiendo buenos y no tan buenos momentos, en fin, la vida misma”, escribió.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias