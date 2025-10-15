Si, Daddy Yankee también grabó un video en la Bombonera durante un partido y junto a "La 12"







El cantante llevó su reguetón a la cancha en 2009 para grabar escenas del videoclip de "Grito Mundial".

El día que la Bombonera latió al ritmo de Dddy Yankee Captura de Youtube

En octubre del 2009, Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al grabar su tema "Grito Mundial" en la Bombonera, estadio del Club Atlético Boca Juniors. La colaboración entre el puertorriqueño y el fútbol argentino generó gran expectativa, ya que se fusionaban dos pasiones emblemáticas en un solo proyecto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La grabación fue durante el entretiempo de un partido que disputó Boca contra Chacarita y eso le permitió a los fanáticos del club presenciar, en vivo, la filmación de una producción musical sin precedentes. La elección de la Bombonera como escenario no fue casual: es el estadio que representa una de las máximas expresiones de la cultura futbolera en argentina y su inclusión en el videoclip fue un toque único.

daddy yankee seleccion

El día que Daddy Yankee grabó escenas en la Bombonera para "Grito Mundial" El día que la Bombonera latió al ritmo de Daddy Yankee fue en el entretiempo del partido que jugaban Boca y Chacarita, el cantante entró al campo de juego con su equipo de producción y filmó el videoclip con la euforia de los hinchas xeneixes que estaban completamente sorprendidos por la presencia del artista y se unieron al show con aplausos desbordantes.

El momento quedó grabado y se consolidó como un hito en la historia de la música urbana y del fútbol argentino. El videoclip fue dirigido por Carlos Pérez y producido por Elastic People. La grabación en el estadio de fútbol fue parte de la producción, ya que incluyó también escenas en la favela de Brasil. La combinación de las locaciones dejó a Dddy Yankee con su intención de transmitir un mensaje de unidad y pasión a través de su música.

Embed - Daddy Yankee - Grito Mundial (Extended Version) Videoclip oficial de "Grito Mundial" de Daddy Yankee El videoclip se estrenó el 20 de enero de 2010. La canción, que fue lanzada como primer sencillo del álbum Mundial, buscaba transmitir un mensaje de esperanza y unidad en tiempos de crisis, utilizando el fútbol como metáfora de superación y trabajo en equipo. La Bombonera fue elegida como locación para una de las escenas más emblemáticas del videoclip que subraya la conexión entre la música y el deporte, dos elementos que, según Daddy Yankee, tienen el poder de unir a las personas más allá de las fronteras. El videoclip muestra a Daddy Yankee interpretando la canción en diversos escenarios, incluyendo la Bombonera, mientras se intercalan imágenes de personas de diferentes culturas y edades disfrutando del fútbol. Esta representación visual refuerza el mensaje de la canción y amplifica su alcance a nivel internacional.