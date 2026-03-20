Qué pasará con los shows de AC/DC en la Argentina si sigue internado el guitarrista Stevie Young + Seguir en









El músico de 69 años fue hospitalizado en Buenos Aires después de presentar un malestar al llegar al país y permanece en observación.

La banda regresa tras su última visita en 2009 con tres fechas en el Monumental completamente agotadas.

La llegada de AC/DC a la Argentina generó una fuerte expectativa después de más de una década sin presentarse en el país. Pero, días previos a los recitales, surgió una preocupación inesperada: la internación de Stevie Young, el guitarrista.

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El músico fue hospitalizado poco después de arribar a la Ciudad de Buenos Aires, lo que encendió las alarmas entre los fans. ¿Qué pasará con los shows en el Estadio River Plate? A continuación, conocé los detalles.

stevie young Por qué internaron a Stevie Young Stevie Young fue internado en Buenos Aires tras presentar un malestar poco después de llegar al país. Según se informó oficialmente, la decisión fue tomada por precaución, con el objetivo de realizarle estudios médicos completos y descartar cualquier complicación.

El guitarrista, de 69 años, permanece bajo observación en un centro de salud mientras los profesionales evalúan su estado. En el comunicado, señalan que se encuentra estable, con buen ánimo, "esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

Aunque no trascendieron detalles específicos, sí se aclaró que no se trató de una situación de urgencia grave, lo que llevó algo de calma en medio de la preocupación inicial.

ACDC-IS_COMUNICADO ES.jpg Young es una pieza clave en la formación actual del grupo. Se incorporó de manera definitiva en 2014, en reemplazo de su tío Malcolm Young, uno de los fundadores, y desde entonces mantiene el sonido rítmico característico de AC/DC tanto en el estudio como en vivo. stevie young Qué pasará con los shows de AC/DC en Argentina A pesar de la internación de Stevie Young, los shows de AC/DC en Argentina continúan confirmados. La banda tiene programadas tres presentaciones los días 23, 27 y 31 de marzo en el estadio River, todas con entradas agotadas. Desde la organización del evento señalaron que no hay cambios en la agenda y que el grupo sigue adelante con los preparativos. Incluso, indicaron que el propio guitarrista manifestó su intención de recuperarse para poder subirse al escenario. ACDC El regreso de la banda forma parte de la gira “Power Up Tour”, que acompaña el lanzamiento de su último disco, Power Up, un trabajo que funciona como homenaje a Malcolm Young y que retoma el sonido clásico que consolidó al grupo como uno de los referentes del rock. La expectativa también es alta por su historia con el público argentino. Su última visita al país fue en 2009, también en el Monumental, con una serie de recitales que quedaron registrados en el álbum en vivo "Live at River Plate".

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