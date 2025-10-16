A 15 años del estreno de "The Walking Dead": cuáles son los planes para el futuro del universo creado alrededor de la serie

"The Walking Dead: Daryl Dixon" es uno de los varios spin-off de la serie.

A 15 años del estreno de The Walking Dead , su historia podría continuar durante otros 15 años más, dice uno de los productores de la serie.

Durante un panel en la Comic-Con de Nueva York para conmemorar el 15° aniversario del estreno de la serie de televisión en AMC Network, el escritor y productor ejecutivo del programa, Scott M. Gimple , dijo que todavía quedaban muchas historias por explorar.

Hablando junto al elenco de Daryl Dixon - la serie spinoff de The Walking Dead, que sigue al icónico personaje de Norman Reedus , Gimple dijo: "Es muy posible que podamos ver a este grupo aquí dentro de 15 años".

"Hay muchos más continentes por visitar. Se trata de cómo [los personajes] evolucionan con el tiempo. Es realmente emocionante ver hasta dónde podemos llegar con esto —continuó—. En muchos sentidos, [las localizaciones] nos dan la historia", dijo Gimple sobre las amplias posibilidades que ofrecen las localizaciones de las historias.

Continuó comparando la construcción del mundo de las historias con las de las películas de Marvel y DC .

"Era una sola historia. Tomó muchas direcciones diferentes", explicó durante la mesa redonda. "Incluso con personajes que han hecho tantas cosas, podemos ubicarlos en mundos diferentes donde enfrentan distintos desafíos y ayudarlos a evolucionar a través de ellos".

El universo de The Walking Dead

La serie original de The Walking Dead duró 11 temporadas y finalizó en 2022. Daryl Dixon es el quinto spin-off televisivo de la franquicia The Walking Dead, tras Fear The Walking Dead, World Beyond, Tales Of The Walking Dead y Dead City. Otro spin-off debutó en 2024, titulado The Ones Who Live, lo que eleva el número total a seis.

En julio de este año, AMC renovó The Walking Dead: Daryl Dixon para una cuarta y última temporada, que constará de ocho episodios.

Hablando sobre el final de la serie, Norman Reedus dijo: "Daryl Dixon ha sido una experiencia increíble. Agradezco a todos y cada uno de los fans que nos han acompañado en este viaje. Ha sido un privilegio construir esta historia para estos personajes, y estamos muy agradecidos por la aceptación que ha tenido".

"Su amor y apoyo han hecho que cada momento valga la pena. Este final no es solo un final; es una celebración de lo que hemos compartido juntos. Sigan compartiendo ese amor; el viaje de Daryl está lejos de terminar".