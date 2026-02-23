SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de febrero 2026 - 15:30

La adictiva miniserie policial de HBO Max basada en un atroz crimen que vas a terminar en un día

Basada en una historia real que conmocionó a Estados Unidos, esta producción te va a enganchar de principio a fin.

Imagen: HBO Max

HBO Max continúa consolidándose como la plataforma líder en producciones de suspenso y calidad cinematográfica. Su catálogo no deja de sorprender a los usuarios, con historias que atrapan desde el primer minuto, convirtiéndose en el destino favorito para los amantes del género criminal.

Recientemente, el servicio ha incluido una pieza imperdible, que ya se posiciona entre lo más visto por su cruda narrativa. Se trata de Amor y muerte (Love & Death), una miniserie de sólo siete capítulos que explora los límites de la obsesión y la violencia en la vida cotidiana, con la calidad a la que esta productora nos tiene acostumbrados.

Amor y muerte
La serie true crime que la está rompiendo en HBO Max.

De qué trata Amor y muerte, la miniserie furor en HBO Max

La trama nos transporta a un tranquilo suburbio de Texas, a finales de los años 70, donde conocemos a Candy Montgomery, una ama de casa ejemplar y muy activa en su comunidad religiosa. A pesar de tener una vida aparentemente perfecta, Candy comienza a sentir un vacío existencial que intenta llenar iniciando una aventura extramatrimonial con Allan Gore, el esposo de su mejor amiga.

Lo que comienza como un acuerdo pragmático para escapar de la monotonía doméstica, pronto se transforma en una red de mentiras y tensiones emocionales insostenibles. La situación estalla cuando el secreto sale a la luz, desencadenando un violento altercado que termina con un brutal asesinato a hachazos que conmocionó a los Estados Unidos por su ferocidad.

A diferencia de otros relatos policiales, esta producción profundiza en la psicología de sus protagonistas y en el circo mediático y judicial que rodeó el caso real. A través de una ambientación impecable, la serie cuestiona cómo una persona común y corriente puede cruzar la línea hacia la oscuridad absoluta en un abrir y cerrar de ojos.

HBO Max: tráiler de Amor y muerte

Embed - Amor y muerte | Teaser oficial | HBO Max

HBO Max: elenco de Amor y muerte

  • Elizabeth Olsen (Candy Montgomery)

  • Jesse Plemons (Allan Gore)

  • Lily Rabe (Betty Gore)

  • Patrick Fugit (Pat Montgomery)

  • Krysten Ritter (Sherry Cleckler)

