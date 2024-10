El Mono de Kapanga reveló que sufrió un infarto y contó cómo es su estado de salud actual

“No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos, detectaron que tenía un infarto en el corazón”, sumó, visiblemente preocupado, antes de dar una noticia que sorprendió.

“Me indicaron que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno. Por un tiempito voy a estar alejado de lo más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga...”.

“Primero está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito. Los quiero. Gracias por los mensajes de amor y de cariño que me expresaron. Esto es una tormenta, pasa pronto. Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto”, cerró, responsable.