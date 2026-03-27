Avanza la propagación de un nuevo virus transmitido por mosquitos y supera al dengue en cantidad de casos en la Argentina

Se trata de la fiebre chikungunya. Algunas provincias ya emitieron la alerta epidemiológica.

La circulación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti muestra un cambio significativo en la Argentina: la fiebre chikungunya gana terreno y ya supera al dengue en esta temporada. Con nuevos contagios en distintas provincias, el país registra más de 199 casos confirmados , con un crecimiento sostenido de infecciones autóctonas , es decir, sin antecedente de viaje.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En paralelo, el dengue contabiliza 28 casos confirmados , aunque las autoridades advierten sobre un incremento en las notificaciones sospechosas en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina alertó sobre la reaparición del virus en el país y pidió reforzar los controles clínicos ante síntomas compatibles.

Desde la cartera sanitaria señalaron que “recientemente, se ha detectado la reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio nacional” y recomendaron avanzar con un “estudio exhaustivo” de pacientes con fiebre, dolores musculares o articulares, cefalea, vómitos y decaimiento general.

Este escenario marca un cambio respecto de temporadas anteriores , en las que el dengue concentraba la mayor cantidad de casos.

Salta es el principal foco de contagio

La provincia de Salta se mantiene como el epicentro del brote, con más de 334 casos confirmados y probables desde enero. La mayoría se concentra en la zona fronteriza de Salvador Mazza, en conexión con Yacuiba.

El crecimiento fue acelerado: en apenas una semana se sumó cerca de un centenar de nuevos positivos.

“El incremento del 43% que observamos se debe, en gran medida, a la movilización de la gente por el feriado largo. El flujo de personas hacia zonas con circulación activa y el posterior regreso a sus hogares facilita la dispersión del virus”, explicó Francisco García Campos.

Las autoridades locales implementaron operativos conjuntos con Bolivia, incluyendo vigilancia epidemiológica y control del mosquito mediante biolarvicidas.

Casos en la provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, se detectaron contagios en un barrio de Ingeniero Budge, donde se confirmaron al menos siete casos vinculados entre sí.

Todos los pacientes residían en las cercanías de una mujer diagnosticada a comienzos de marzo, sin antecedentes de viaje.

En esta jurisdicción, hasta la última actualización se confirmaron 13 casos de chikungunya sobre un total de 110 personas evaluadas. En contraste, el dengue registró apenas 12 positivos, de los cuales seis correspondieron a viajeros provenientes de países como Paraguay, México, Indonesia y Brasil.

Expansión a otras provincias

El avance del virus también se registró en Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, donde se confirmaron casos autóctonos en los últimos días.

En Jujuy, el total asciende a 18 contagios, todos con cuadros leves o moderados. En Catamarca, se notificaron cuatro casos desde el 10 de marzo, mientras que en Tucumán se detectaron positivos tras analizar muestras inicialmente negativas para dengue.

También se reportaron situaciones puntuales en Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, lo que confirma la dispersión territorial del virus.

Alerta sanitaria y medidas de prevención

El aumento de casos se enmarca en un escenario más amplio en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud había advertido sobre una fuerte circulación del virus en Brasil y el sur de Bolivia, lo que favoreció su ingreso al país.

Desde el Gobierno nacional señalaron que este incremento responde a “un contexto regional de alerta debido al aumento sostenido de casos en las Américas y la reanudación de la transmisión autóctona”.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Entre las principales medidas se destacan eliminar recipientes con agua acumulada, mantener patios limpios, usar repelente, instalar mosquiteros y utilizar ropa que cubra brazos y piernas.

El avance de la fiebre chikungunya plantea un nuevo desafío para el sistema sanitario argentino, que ahora enfrenta un cambio en el patrón de circulación viral y la necesidad de adaptar la vigilancia epidemiológica a este nuevo escenario.