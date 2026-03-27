Antonio Bandera reveló que un grave problema de salud lo llevó a abandonar Hollywood

El actor español de 65 años señaló que el episodio de salud representó un aviso serio que modificó su perspectiva sobre la vida.

Antonio Banderas reveló la razón por la cual decidió abandonar su estilo de vida en Hollywood y regresar a su ciudad natal, Málaga, en 2017, tras sufrir un ataque cardíaco cercano a ser fatal.

En declaraciones recientes al Times, el actor español de 65 años señaló que el episodio de salud representó un aviso serio que modificó su perspectiva sobre la vida.

Antes del ataque, el artista vivía entre Estados Unidos y Reino Unido y era propietario de una mansión en Cobham, Surrey. Tras el incidente, el actor dejó de fumar, vendió su jet privado y regresó a España, donde adquirió un teatro y se centró en su carrera como actor de teatro.

“Al enfrentarme a la muerte, me hizo reflexionar y darme cuenta de que, en realidad, soy actor de teatro” , explicó Banderas.

En entrevistas anteriores, incluyendo una con Page Six en 2022, Banderas calificó su ataque cardíaco como “una de las mejores cosas” que le han ocurrido, pues según él, este evento le permitió reevaluar lo que consideraba importante y distanciarse de preocupaciones que antes le parecían significativas.

“Me di cuenta de que probablemente fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y por las que me preocupaba todos los días, no tenían significado”, señaló.

En Málaga, Banderas reside actualmente en un apartamento junto a su pareja, Nicole Kimpel, y es propietario de varios restaurantes.

Su proyecto más destacado es el Teatro del Soho, una institución sin fines de lucro que se ha convertido en su principal ocupación y pasión. En varias entrevistas, el actor ha señalado que nunca había estado tan satisfecho con su vida.

Los desafíos de un actor español viviendo en Hollywood

Banderas también ha comentado sobre su trayectoria en Hollywood y los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera internacional. Entre ellos, mencionó que sus inseguridades sobre no hablar inglés como lengua materna desaparecieron después de contraer matrimonio con Melanie Griffith, con quien estuvo casado 18 años hasta su divorcio en 2015.

Durante sus primeros años en la industria estadounidense, el famoso indicó que se le asignaban principalmente papeles de villano debido a su nacionalidad.

Sin embargo, logró cambiar esta percepción con su interpretación del protagonista en La Mascara del Zorro (1998), donde interpretó a un héroe en lugar de un antagonista.

“El problema era que unos años después tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el villano era Captain Love, que era rubio y de ojos azules”, recordó.

Banderas también destacó la importancia de su papel como el gato con botas en la serie de películas animadas de Shrek. Señaló que el personaje es relevante porque los niños escuchan un acento español, incluso andaluz, y se trata de un personaje positivo.

Para él, esto representa un cambio en cómo los personajes españoles pueden ser percibidos en la pantalla, especialmente por audiencias jóvenes.