El nuevo documental sobre una de las bandas de rock más aclamadas del mundo que ya llega a Netflix

Netflix suma a su catálogo a uno de los documentales más esperados por los fanáticos del rock y la música.

La plataforma Netflix suma a su catálogo un documental centrado en una de las bandas más influyentes del rock internacional. La producción titulada “El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel” aborda los primeros años del grupo en Los Ángeles y analiza la influencia del guitarrista fundador Hillel Slovak , figura clave en la formación del sonido que luego identificaría a la banda.

La película propone un recorrido por la etapa inicial del grupo, cuando un grupo de jóvenes amigos canaliza su energía creativa en la escena musical californiana. El documental examina el vínculo que une a Anthony Kiedis , Flea y Hillel Slovak , una relación de amistad que marca el nacimiento de la banda y que define buena parte de su identidad artística durante sus primeros años.

La historia se sitúa en la escena musical de Los Ángeles de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. Ese contexto cultural funciona como escenario para la aparición de un sonido particular que mezcla rock, funk y energía punk , rasgos que luego transforman al grupo en una de las formaciones más reconocidas del género.

El documental reconstruye, con énfasis, la importancia de Slovak en la evolución musical del conjunto. El guitarrista participa en la creación del estilo funk-rock que identifica a la banda y deja una huella profunda en sus compañeros. Por eso, la producción recuerda además su legado artístico y el impacto que su figura mantiene entre los seguidores del grupo.

La trama del documental se concentra en los orígenes del grupo y en la amistad que une a sus integrantes durante la juventud. La narración muestra cómo tres amigos de Los Ángeles comienzan a crear música, mientras desarrollan un vínculo personal que impulsa el nacimiento de la banda. Esta historia también describe el entorno cultural que rodea a la banda durante su etapa inicial, ya que la escena musical de Los Ángeles aparece como un espacio marcado por creatividad, experimentación y rivalidades artísticas, factores que influyen en el crecimiento del grupo.

Red Hot Chili Peppers

El estreno se incorpora al catálogo de Netflix con estreno previsto para el 20 de marzo, fecha en la que los suscriptores podrán acceder a este retrato de los primeros años de una banda que luego alcanza éxito mundial y reconocimiento dentro del rock.

Tráiler de "El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel"

Embed - The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel | Official Trailer | Netflix

Quiénes aparecerán en "El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel"

El documental incluye testimonios de varios músicos vinculados a la historia del grupo. Sin embargo, las entrevistas con Anthony Kiedis y Flea aportan una mirada directa sobre los primeros pasos de la banda y sobre la amistad que los une con Hillel Slovak.

La producción también incorpora la participación del guitarrista John Frusciante, integrante posterior del grupo, que aporta contexto sobre la evolución musical de la banda. Estos testimonios se combinan con material de archivo que muestra distintos momentos del pasado del conjunto.

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El documental suma además entrevistas con músicos cercanos al círculo del grupo: entre ellos, aparecen Jack Irons, baterista que participa en los primeros años de la banda y que luego integra Pearl Jam, así como Alain Johannes, integrante del grupo Eleven.

Para complementar, se incluye el testimonio del legendario músico George Clinton, figura fundamental del funk que influye en el sonido del grupo durante su desarrollo artístico. Estos relatos complementan el retrato de una etapa clave para la banda.

La producción, dirigida por Ben Feldman, propone así un recorrido que combina memoria, música y amistad. El resultado se enfoca en la historia personal de Hillel Slovak y en el papel que cumple dentro de la creación de una banda que con el tiempo alcanza reconocimiento global.