Netflix sorprendió con el estreno de la mejor serie adolescente de los 2000 ideal para volver a ver

La plataforma apostó por una de las mejores producciones que ya tiene más de 20 años desde su lanzamiento.

Una de las mejores opciones para maratonear en Netflix. Imagen: Freepik

Netflix sigue apostando por recuperar grandes series de televisión que marcaron a toda una generación. En muchos casos, estas series vuelven a ganar popularidad gracias a nuevas audiencias que las descubren por primera vez y a fanáticos que quieren revivir sus historias favoritas.

Las producciones adolescentes de los años 2000 tuvieron un impacto enorme en la cultura pop. Con historias centradas en la amistad, el amor, la familia y los desafíos de crecer, varias de ellas se convirtieron en verdaderos fenómenos que siguen siendo recordados por millones de espectadores.

Ahora, Netflix sorprendió al sumar a su catálogo una de las ficciones juveniles más queridas de esa época: One Tree Hill, una serie que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a captar la atención del público.

One tree hill Fue una serie de las más exitosas de los 2000 y tiene 9 temporadas. Recientemente fue estrenada en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata One Tree Hill, la serie más esperada de Netflix La historia de One Tree Hill se desarrolla en Tree Hill, un pequeño pueblo ficticio de Carolina del Norte. Allí viven Lucas y Nathan Scott, dos jóvenes que comparten un secreto que define gran parte de la trama: son medio hermanos, aunque crecieron en familias completamente diferentes.

Nathan es la estrella del equipo de básquet del colegio y proviene de una familia acomodada. Lucas, en cambio, fue criado por su madre soltera y lleva una vida mucho más humilde. Sus caminos comienzan a cruzarse cuando Lucas se une al equipo de básquet de la escuela, lo que despierta rivalidades y conflictos.

A medida que avanza la serie, la historia se expande y explora las relaciones entre amigos, romances, sueños y desafíos personales. Los protagonistas atraviesan momentos clave de la adolescencia mientras intentan encontrar su lugar en el mundo. Con el paso de las temporadas, One Tree Hill se transformó en una serie que no solo habla de deporte y rivalidades familiares, sino también de crecimiento personal, amistad y las decisiones que marcan el futuro de cada uno. Netflix: tráiler de One Tree Hill Embed - One Tree Hill Trailer Season 1 Episode 1 Trailer Netflix: elenco de One Tree Hill Chad Michael Murray (Lucas Scott)

James Lafferty (Nathan Scott)

Hilarie Burton (Peyton Sawyer)

Bethany Joy Lenz (Haley James Scott)

Sophia Bush (Brooke Davis)

