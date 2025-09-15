Bad Bunny les está dando a los fanáticos una oportunidad más para ver su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” en el Coliseo de Puerto Rico.
Bad Bunny suma un último concierto sorpresa en Puerto Rico y se asocia con Amazon Music para transmitirlo en vivo
La estrella ganadora del Grammy anunció una fecha adicional de su gira de conciertos, el 20 de septiembre.
La superestrella ganadora del Grammy anunció una fecha adicional de su gira de conciertos, el 20 de septiembre. Para quienes no puedan tomar un vuelo de última hora, Amazon Music ofrecerá una transmisión en vivo exclusiva de la actuación especial. Los fans pueden sintonizarla gratis en la app de Amazon Music, el canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic) y está disponible para todos los clientes de Amazon en Prime Video.
Una vez más, enfatizando su profundo amor por su natal Puerto Rico, Bad Bunny anunció que la presentación final de “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más” está reservada exclusivamente para los residentes de Puerto Rico (al igual que las primeras nueve fechas de la serie).
La inscripción para el espectáculo ya está abierta para residentes con un número de teléfono válido de Puerto Rico en nomequieroirdeaqui.com.
La colaboración entre Bad Bunny y Amazon Music
Aprovechando este momento histórico, Amazon Music y Bad Bunny anunciaron una iniciativa que abarca la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico para generar un cambio significativo en Puerto Rico. Los programas ofrecerán un currículo STEM enriquecido, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y docentes, así como iniciativas para ayudar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos.
Además, una tienda en Amazon.com seleccionada, “comPRa Local”, brindará visibilidad global a las empresas de propiedad puertorriqueña.
