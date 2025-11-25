"El Puma" Rodríguez rompió el silencio tras su escándalo en un avión: "Me echaron como a un delincuente"

El artista relató que la tripulación de American Airlines lo obligó a descender tras un conflicto por su bolso con medicinas. Aseguró que pidió disculpas varias veces y reclamó una compensación oficial.

"El Puma" protagonizó un tenso momento en un avión y denunció un "trato humillante".

El cantante y empresario venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un escándalo en un vuelo de American Airlines en la ruta Quito–Miami, donde fue expulsado tras un altercado con la tripulación . En un video de más de diez minutos, el artista aseguró haberse sentido “humillado” y afirmó que lo bajaron “como a un delincuente”, pese a haber pedido disculpas.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, El Puma agradeció a la prensa “desde la Argentina hasta España” por la preocupación y explicó que deseaba contar lo sucedido “de su propia boca” para evitar confusiones. Recordó qu e lleva más de seis décadas viajando en avión y que siempre eligió esa aerolínea por sus conexiones y comodidad.

El cantante destacó que viaja con un bolso donde guarda medicinas esenciales debido a su trasplante de pulmón. “Siempre he sido puntual y no era la excepción. E staba ahí desde muy temprano, sin dormir … Hay millones de personas trasplantadas que pueden entender lo que digo”, señaló.

Tras un show en Quito, se dirigió sin descanso al aeropuerto. Según relató, en esta ocasión lo ubicaron en la primera fila , un lugar que suele evitar porque no permite tener objetos sobre las piernas ni en las manos. “Meto ese bolso debajo del asiento, y efectivamente lo hice, pero vino el jefe de cabina y me dice que no puede estar ahí abajo” , explicó.

Rodríguez afirmó que accedió a entregar el bolso para que lo guardaran en un compartimento superior, pero luego comentó -en voz alta- que el tripulante era “un poco tonto” , una expresión que fue escuchada por otro miembro de la tripulación. “Literalmente la palabra fue pendejada , para nosotros es como decir tontería”, detalló.

Ese comentario generó tensión y derivó en una advertencia: uno de los tripulantes le dijo que consultaría con el capitán para decidir si podía permanecer en el avión o sería expulsado. Aunque el Puma intentó enmendar la situación: “Pedí disculpas tres veces. Me humillé y dije: ‘Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto’”.

Sin embargo, el diálogo no prosperó y finalmente fue obligado a bajar. “Me echaron realmente como un delincuente”, aseguró, aclarando que no responsabiliza a toda la compañía por lo ocurrido, sino a quienes lo confrontaron.

Para cerrar su mensaje, pidió una disculpa oficial de la aerolínea y reflexionó sobre la experiencia de volar en la actualidad. “Espero que no vuelva a pasar esto… Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, oro por él, porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación”, concluyó.

