El regreso de un ícono de la moda: la película de Disney+ más esperada del año + Agregar ámbito en









Dos décadas después, una historia que marcó a toda una generación vuelve con nuevos desafíos y el reencuentro de sus protagonistas.

Disney + sumó la producción que millones estaban esperando en la plataforma. Magnific

Hubo películas que trascendieron la pantalla para convertirse en parte de la cultura popular. Sus personajes, diálogos y escenas siguieron vigentes con el paso del tiempo, al punto de que todavía hoy continúan siendo referencia para quienes disfrutan del cine y la moda. Disney + amplió su catálogo e incorporó una producción que pone nostálgicos a muchos.

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El regreso de varias de sus figuras originales despertó expectativa entre los fanáticos, que esperaban volver a ese universo donde las decisiones editoriales, las tendencias y las relaciones personales convivían bajo una presión constante.

Después de años de expectativa, la continuación de un fenómeno cultural ya tiene fecha de estreno. Disney Finalmente, El diablo viste a la moda 2 llegó a Disney+ tras su paso por los cines y busca recuperar el espíritu que convirtió a la película original en un clásico contemporáneo. La secuela volvió a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, aunque con una historia adaptada a los profundos cambios que atravesó la industria editorial y el mundo de la moda.

De qué trata El diablo viste a la moda 2 La secuela retoma la historia varios años después de los acontecimientos de la película estrenada en 2006. El eje vuelve a estar puesto en Miranda Priestly, la poderosa editora de la revista Runway, quien ahora enfrenta un escenario muy distinto al que dominó durante décadas.

La transformación del negocio editorial, impulsada por el crecimiento de los medios digitales y la caída de las publicaciones impresas, obliga a Miranda a adaptarse a una realidad completamente diferente. La influencia que alguna vez tuvo ya no resulta suficiente y deberá encontrar nuevas estrategias para sostener el prestigio de la revista.

En paralelo aparece nuevamente Emily Charlton, quien dejó atrás su etapa como asistente para convertirse en una importante ejecutiva dentro de un conglomerado dedicado al sector del lujo. Su posición la convierte en una figura clave para las marcas que todavía invierten grandes sumas en publicidad, un recurso indispensable para la supervivencia de Runway. La nueva producción reúne a varias figuras que formaron parte de una historia convertida en un clásico moderno. Disney El conflicto principal gira alrededor de la nueva relación entre ambas mujeres. Lo que antes era un vínculo marcado por la jerarquía ahora se transforma en una negociación entre dos profesionales con intereses diferentes. Esa dinámica promete convertirse en uno de los motores de la historia. Disney+: tráiler de El diablo viste a la moda 2 Disney+: elenco de El diablo viste a la moda 2 Meryl Streep

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Kenneth Branagh

Simone Ashley

Lucy Liu

Justin Theroux

B. J. Novak

Pauline Chalamet

Conrad Ricamora

Helen J. Shen

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