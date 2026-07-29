De qué murió el DJ francés Kavinsky, autor del tema de la película 'Drive' y otros hitos que marcaron su carrera

El productor fue encontrado sin vida en su casa de París y la Fiscalía abrió una investigación para determinar la causa del fallecimiento.

El DJ presentó una reversión de "Nightcall" durante la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Murió el DJ francés Kavinsky a los 50 años. El artista , cuyo nombre real era Vincent Belorgey , fue encontrado sin vida en su domicilio de París y, hasta el momento, las autoridades no confirmaron la causa de su muerte .

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El productor alcanzó la fama internacional gracias a Nightcall , la canción que abrió la película "Drive" , protagonizada por Ryan Gosling . El tema se convirtió en un hit y lo consolidó como una de las grandes referencias del sonido retrofuturista .

A lo largo de su carrera también publicó los álbumes "OutRun" y "Reborn" , abrió conciertos para Daft Punk e interpretó una nueva versión de Nightcall durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Phoenix y Angèle.

Por el momento, la causa de la muerte de Kavinsky no fue confirmada oficialmente. El músico fue hallado sin vida en su vivienda de París durante la noche del martes y, tras el hallazgo, la Fiscalía de la capital francesa abrió una investigación para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

La noticia fue difundida inicialmente por el diario Le Parisien . Aunque todavía no existe un informe oficial, la principal hipótesis que manejan los expertos es que el productor habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) .

Según publicaron medios locales, como Le Figaro o BFM TV, personas de su entorno indicaron que Belorgey se había quejado de fuertes y persistentes dolores de cabeza durante los días previos a su deceso.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial de Facebook. "Kavinsky, orgullo francés para siempre", escribió.

Por su parte, la Ministra de Cultura, Catherine Pégard, publicó en X: "Con el repentino fallecimiento de Kavinsky, Francia ha perdido una de sus voces más singulares".

"Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero se conmovió con Nightcall. Bailable y nostálgica a la vez, su música continuará trascendiendo generaciones y fronteras", añadió.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Nightcall, la canción de la película Drive que lo lanzó al éxito

Aunque Kavinsky ya era una figura conocida dentro de la escena electrónica francesa, el gran salto internacional llegó en 2011 con Nightcall, la canción que abrió la película "Drive", dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.

Con una combinación de sintetizadores y una gran influencia de la música de los años 80, la canción pasó a ser una de las piezas más reconocidas del synthwave.

La vocalista del sencillo fue la cantante brasileña Lovefoxxx, integrante de la banda CSS. Su voz terminó de darle al tema el tono oscuro y melancólico que lo convirtió en un clásico.

Más de una década después, Kavinsky interpretó una nueva versión del tema junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La carrera de Kavinsky

Vincent Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en Sena-Saint-Denis, un departamento ubicado en las afueras de París. Antes de dedicarse por completo a la música trabajó como actor y participó en distintas producciones francesas durante los primeros años de su carrera.

Su ingreso al mundo de la electrónica fue en 2005 gracias al impulso de sus amigos Jackson Fourgeaud y, especialmente, del director y músico Quentin Dupieux, conocido también por su proyecto Mr. Oizo. Fue este último quien le regaló una computadora que ya no utilizaba y lo animó a comenzar a producir sus propias composiciones.

Poco después comenzó a trabajar con el sello francés Record Makers. En 2006 lanzó el EP "Teddy Boy", seguido por "1986" en 2007 y "Nightcall" en 2010.

Uno de los rasgos que distinguió a Kavinsky fue la construcción de un personaje ficticio que acompañó toda su obra.

Según la historia creada por el propio músico, había muerto en un accidente con un Ferrari Testarossa en 1986 y regresaba años después convertido en un zombi de piel azul y ojos rojos para dedicarse a hacer música.

Esa estética inspirada en el cine, los videojuegos y la cultura pop de los años 80 se convirtió en una de sus principales marcas registradas.

En 2007 fue telonero de Daft Punk durante parte de su gira mundial y colaboró con artistas como SebastiAn, Justice, Surkin y The Rapture, consolidando su presencia dentro de la denominada "French Touch".

En 2013 publicó "OutRun", su primer álbum de estudio. El disco incluyó canciones como "Protovision", "Roadgame" y "Odd Look", esta última con una versión junto a The Weeknd.

El artista regresó en 2022 con "Reborn", un álbum que mantuvo la esencia retro. Su última gran aparición pública fue durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.